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Нідерланди просили Україну не видавати Цемаха РФ

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 17:37
Нідерланди просили Україну не видавати Цемаха РФ
Фото: Володимир Цемах (скрін відеотрансляції youtube.com)

У Нідерландах побоюються, що Цемаха неможливо буде притягнути до відповідальності

Глава Міністерства закордонних справ Нідерландів Стефан Блок заявив, що слідчі змогли допитати свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха, але також просили не видавати його РФ. Про це йдеться в листі міністра до парламенту, передає телеканал NOS.

У листі йдеться, що голландські слідчі допитали Цемаха перед його відправкою в РФ. У зв'язку з цим українська сторона відклала обмін полоненими з РФ під тиском Нідерландів.

За даними De Telegraaph, Блок висловив свої співчуття з приводу того, що Україна все ж видала Цемаха. В уряді країни побоюються, що його буде неможливо притягнути до відповідальності.

"Уряд марно намагався дійти до самого високого рівня керівництва, намагаючись переконати Україну, що Цемах не повинен бути частиною великого обміну ув'язненими", - йдеться в листі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що свідок у справі про катастрофу MH17 Володимир Цемах був допитаний перед відправкою в РФ. За словами Зеленського, Цемаха допитали не тільки перед поверненням в РФ.

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