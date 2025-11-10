Король Чарльз сыграл важную закулисную роль в поддержке Украины Трампом, - Зеленский
Британский король Чарльз III сыграл важную закулисную роль в том, чтобы глава Белого дома Дональд Трамп активнее поддерживал Украину после напряженной встречи с президентом Владимиром Зеленский в Овальном кабинете в феврале.
Об этом заявил сам Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Речь идет о встрече Трампа с президентом Украины в Овальном кабинете, которая прошла 28 февраля 2025 года. Тогда американский лидер публично давил на Зеленского, критикуя Украину "за недостаточную благодарность" касаемо помощи США; также он перебивал собеседника в разговоре. В конце Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, что стало дипломатическим унижением и вызвало резонанс в медиа.
Вспоминая тот случай, глава государства подчеркнул, что в сентябре Трамп совершил визит в Британию и провел личную встречу с королем один на один.
"Я не знаю всех деталей, но понимаю, что Его Величество направил президенту Трампу важные сигналы", - сказал Зеленский.
По его словам, Трамп уважает короля и считает его "очень важным" - а это для президента США, считает Зеленский, настоящий комплимент, который он не делает "очень многим людям".
"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, "чувствительный" - не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас", - отметил глава государства.
Визит Трампа в Британию
Напомним, что 17 сентября президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией прибыл в Великобританию, где встретился с королем Чарльзом III. Последний во время совместного ужина с главой Белого дома в заявлении для прессы призвал объединиться для поддержки Украины.
"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - сказал тогда король Чарльз III.
Именно после этой встречи лидеров, как считает Зеленский, Трамп изменил риторику по поддержке Украины в лучшую сторону.