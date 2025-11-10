ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Король Чарльз сыграл важную закулисную роль в поддержке Украины Трампом, - Зеленский

Понедельник 10 ноября 2025 00:26
UA EN RU
Король Чарльз сыграл важную закулисную роль в поддержке Украины Трампом, - Зеленский Фото: президент США Дональд Трамп с супругой Меланией Трамп, британские король Чарльз III и королева Камилла (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Британский король Чарльз III сыграл важную закулисную роль в том, чтобы глава Белого дома Дональд Трамп активнее поддерживал Украину после напряженной встречи с президентом Владимиром Зеленский в Овальном кабинете в феврале.

Об этом заявил сам Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Речь идет о встрече Трампа с президентом Украины в Овальном кабинете, которая прошла 28 февраля 2025 года. Тогда американский лидер публично давил на Зеленского, критикуя Украину "за недостаточную благодарность" касаемо помощи США; также он перебивал собеседника в разговоре. В конце Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, что стало дипломатическим унижением и вызвало резонанс в медиа.

Вспоминая тот случай, глава государства подчеркнул, что в сентябре Трамп совершил визит в Британию и провел личную встречу с королем один на один.

"Я не знаю всех деталей, но понимаю, что Его Величество направил президенту Трампу важные сигналы", - сказал Зеленский.

По его словам, Трамп уважает короля и считает его "очень важным" - а это для президента США, считает Зеленский, настоящий комплимент, который он не делает "очень многим людям".

"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, "чувствительный" - не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас", - отметил глава государства.

Визит Трампа в Британию

Напомним, что 17 сентября президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией прибыл в Великобританию, где встретился с королем Чарльзом III. Последний во время совместного ужина с главой Белого дома в заявлении для прессы призвал объединиться для поддержки Украины.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - сказал тогда король Чарльз III.

Именно после этой встречи лидеров, как считает Зеленский, Трамп изменил риторику по поддержке Украины в лучшую сторону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Великобритания Дональд Трамп Чарльз III Война в Украине Король
Новости
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины