Корнієнко складе повноваження голови СН, а тероборону Польщі перевели в боєготовність: новини за 8 листопада

Перший віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу", ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострилася, видання Kyiv Post оголосило про закриття. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 8 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу"

Перший віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу". Нового голову оберуть на листопадовому з'їзді.

Як тало відомо, замінити Корнієнко може заступник голови фракції СН у Верховній раді Олена Шуляк.

МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації

Українці, яким протипоказана вакцинація від коронавірусу, зможуть отримати від сімейного лікаря довідку. Міністерство охорони здоров'я затвердило відповідну форму № 028-1/о.

Така довідка, перш за все, знадобиться українцям, яких зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу за місцем роботи, наприклад працівники закладів освіти, однак вони мають протипоказання до щеплення. Ця довідка буде підставою для того, щоб працівника не відсторонили без наявності щеплення. Нагадаємо, напередодні МОЗ також оприлюднив список протипоказань до вакцинації від коронавірусу.

Видання Kyiv Post оголосило про закриття

Власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан оголосив, що газета негайно закривається. За його словами, видання закриється "на короткий час". "Одного дня ми сподіваємося знову відкрити газету більше і краще. Я дякую всій команді Kyiv Post і Браяну Боннеру за його службу Україні та незалежної журналістики протягом останніх 25 років", - цитує видання заяву Ківана.

Водночас вже колишній колектив видання Kyiv Post заявив, що журналістів нібито поставили сьогодні перед фактом того, щоб вони вже не працюють в газеті. Напередодні, як зазначають в колективі, керівництво видання призначило на керівну посаду пов'язану з Ківаном людину, що журналісти розцінили як втручання в редакційну політику. "Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника. Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою", - додали журналісти.

Саакашвілі перевели з виправної колонії до в'язничної лікарні

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі вивезли з виправної колонії. Його доставили до в'язничної лікарні.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі відмовлявся лягати до в'язничної лікарні. На його думку, там йому може загрожувати небезпека. Крім того, за словами українського омбудсмена, та лікарня не призначена для нормального лікування Саакашвілі. Додамо, сьогодні український омбудсмен заявила про стрімке погіршення стану здоров'я Саакашвілі. Вона наголошувала, що ситуація змінюється кожну годину.

Оголошено бойову готовність. Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострюється

Сотні мігрантів, які прямували територією Білорусі у бік Польщі, дійшли до паркану на кордоні. На польсько-білоруському кордоні оголошено бойову готовність.

Спікер міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін заявив, що білоруська сторона підготувала найбільший на сьогоднішній день штурм кордону за допомогою нелегальних мігрантів. Детальніше про те, що відбувається на кордоні двох країн у матеріалі РБК-Україна.

Актор Талашко після секс-скандалу звільнився з університету імені Карпенка-Карого

Володимир Талашко написав заяву про звільнення з університету імені Карпенка-Карого після того, як потрапив у гучний секс-скандал. Відомого актора і викладача кілька студенток і абітурієнток звинувачували в домаганнях.

Про звільнення Талашко повідомила актриса Вікторія Муштей. "Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням і викладати в університеті не буде. Тепер є прецедент офіційного розслідування харасмента в творчому вузі і успішна його розв'язка", - написала Муштей на своїй сторінці в Facebook.

В Україну йде сильне похолодання і сніг: температура впаде до 10 градусів морозу

Погода в Україні найближчими днями стане холодною і місцями очікуються дощі з мокрим снігом. Температура повітря стрімко піде вниз, очікуються морози. У вівторок Україну перетинатимуть атмосферні фронти. Вони принесуть похолодання, дощі та мокрий сніг.

Детальніше про те, яка погода чекає українців найближчими днями – в матеріалі Styler.