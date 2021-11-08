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Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу": коли оберуть нового

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 11:18
Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу": коли оберуть нового Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Перший віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу". Нового голову оберуть на листопадовому з'їзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера партії Юлії Палійчук.

"Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Це пов'язано з його бажанням глибше зосередитися на реформі роботи парламенту на посаді першого віце-спікера", - зазначила Палійчук.

За її словами, в листопаді відбудеться з'їзд партії, на якому пройде ротація керівництва.

Нагадаємо, Корнієнко став першим віце-спікером після відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Ради та переходу на неї Руслана Стефанчука.

Корнієнко очолив партію два роки тому замість Разумкова.

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Слуга народа Олександр Корнієнко
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