Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу": коли оберуть нового
Перший віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу". Нового голову оберуть на листопадовому з'їзді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера партії Юлії Палійчук.
"Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Це пов'язано з його бажанням глибше зосередитися на реформі роботи парламенту на посаді першого віце-спікера", - зазначила Палійчук.
За її словами, в листопаді відбудеться з'їзд партії, на якому пройде ротація керівництва.
Нагадаємо, Корнієнко став першим віце-спікером після відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Ради та переходу на неї Руслана Стефанчука.
Корнієнко очолив партію два роки тому замість Разумкова.