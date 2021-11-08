Здоров'я стрімко погіршується: Денісова розкрила подробиці самопочуття Саакашвілі

Згідно з інформацією консиліуму лікарів, які сьогодні відвідали Міхеіла Саакашвілі, стан його здоров’я незадовільний й може стрімко погіршитись кожної хвилини. Чоловік голодує 39-й день поспіль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-акаунт уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової.

"Закликаю грузинську владу невідкладно забезпечити переведення громадянина України до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів", - заявила Денісова.

За словами уповноваженої Верховної ради з прав людини, після інформації в ЗМІ про те, що Саакашвілі, нібито, приймає їжу - колишній президент Грузії відмовився від ліків, вітамінів та інших підтримувальних препаратів, попри те, що вони були призначені йому для запобігання летальним наслідкам голодування.

Як відзначила Деніса, спонукання Саакашвілі відмовитись від вищезгаданих препаратів - є способом позбавити його життя.

"Прошу іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права громадянина України на життя та здоров’я", - відзначила Денісова.

Також уповноважена Верховної ради закликала владу Грузії до забезпечення Саакашвілі належним лікуванням.