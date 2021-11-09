Корниенко сложит полномочия главы СН, а тероборону Польши перевели в боеготовность: новости за 8 ноября

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко сложит полномочия главы партии "Слуга народа", ситуация на границе Беларуси и Польши обострилась, издание Kyiv Post объявило о закрытии. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 8 ноября - в материале РБК-Украина.

Корниенко сложит полномочия главы партии "Слуга народа"

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко сложит полномочия главы партии "Слуга народа". Нового главу изберут на ноябрьском съезде.

Как стало известно,заменить Корниенко может замглавы фракции СН в Верховной раде Елена Шуляк.

Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации

Украинцы, которым противопоказана вакцинация от коронавируса, смогут получить от семейного врача справку. Министерство здравоохранения утвердило соответствующую форму № 028-1/о.

Такая справка, прежде всего, понадобится украинцам, которых обязали вакцинироваться от коронавируса по месту работы, например работники учебных заведений, однако они имеют противопоказания к прививке. Эта справка будет основанием для того, чтобы работника не отстранили без прививки. Накануне Минздрав также обнародовал список противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Издание Kyiv Post объявило о закрытии

Владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван объявил, что газета немедленно закрывается. По его словам, издание закроется "на короткое время". "Однажды мы надеемся снова открыть газету больше и лучше. Я благодарю всю команду Kyiv Post и Брайана Боннера за его службу Украине и независимой журналистике в течение последних 25 лет", - цитирует издание заявление Кивана.

В то же время уже бывший коллектив издания Kyiv Post заявил, что журналистов якобы поставили сегодня перед фактом того, чтобы они уже не работают в газете. Накануне, как отмечают в коллективе, руководство издания назначило на руководящую должность связанного с Киваном человека, что журналисты расценили как вмешательство в редакционную политику. "Попытка коллектива сохранить независимость Kyiv Post вызвала сопротивление владельца. Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой", - добавили журналисты.

Саакашвили перевели из исправительной колонии в тюремную больницу

Бывшего президента Грузии Михеил Саакашвили вывезли из исправительной колонии. Его доставили в тюремную больницу.

Напомним, ранее Саакашвили отказывался ложиться в тюремную больницу. По его мнению, там ему может грозить опасность. Кроме того, по словам украинского омбудсмена, та больница не предназначена для нормального лечения Саакашвили. Добавим, сегодня украинский омбудсмен заявила о стремительном ухудшении состояния здоровья Саакашвили. Она подчеркивала, что ситуация меняется каждый час.

Объявлена боевая готовность. Ситуация на границе Беларуси и Польши обостряется

Сотни мигрантов, следовавших по территории Беларуси в сторону Польши, дошли до забора на границе. На польско-беларусской границе объявлена боевая готовность.

Спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что белорусская сторона подготовила самый большой на сегодняшний день штурм границы с помощью нелегальных мигрантов. Подробнее о том, что происходит на границе двух стран, в материале РБК-Украина.

Актер Талашко после секс-скандала уволился из университета имени Карпенко-Карого

Владимир Талашко написал заявление об увольнении из университета имени Карпенко-Карого после того, как попал в громкий секс-скандал. Известного актера и преподавателя несколько студенток и абитуриенток обвиняли в домогательствах.

Об увольнении Талашко сообщила актриса Виктория Муштей. "Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка", - написала Муштей на своей странице в Facebook.

В Украину идет сильное похолодание и снег: температура упадет до 10 градусов мороза

Погода в Украине в ближайшие дни станет холодной и местами ожидаются дожди с мокрым снегом. Температура воздуха стремительно пойдет вниз, ожидаются морозы. Во вторник Украину будут пересекать атмосферные фронты. Они принесут похолодание, дожди и мокрый снег.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни – в материале Styler.