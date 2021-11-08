Стало відомо, куди відвезли Саакашвілі з в'язниці

Пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії . Його доставили до в'язничної лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенітенціарної служби .

"З метою недопущення погіршення стану здоров’я та у зв'язку з підвищеною небезпекою ув’язненого Михайла Саакашвілі перевели з 12-ї виправної установи до медичної установи для обвинувачених і засуджених №18. Додаткову інформацію будемо надавати громадськості поетапно", - заявили в службі.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі відмовлявся лягати до в'язничної лікарні. На його думку, там йому може загрожувати небезпека. Крім того, за словами українського омбудсмена, та лікарня не призначена для нормального лікування Саакашвілі.

Додамо, сьогодні український омбудсмен заявила про стрімке погіршення стану здоров'я Саакашвілі. Вона наголошувала, що ситуація змінюється кожну годину.

Погіршення стану Саакашвілі, який голодує вже понад 30 днів, прискорилося після того, як він відмовився приймати ліки.