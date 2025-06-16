Этот салат на обед - идеальный для снижения давления: простой рецепт
Чтобы способствовать снижению артериального давления и поддерживать вес, стоит добавить в рацион правильную пищу. Салат из нута, клюквы и грецких орехов способен расширять сосуды, выводить лишнюю жидкость и поддерживать работу сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Рецепт салата
Если вы ищете один из лучших вариантов обеденного блюда для похудения и контроля артериального давления, попробуйте добавить в рацион салат из нута, клюквы и грецких орехов. Этот рецепт, насыщенный питательными веществами, которые поддерживают обе цели.
Ингредиенты:
- греческий йогурт - 1/4 стакана
- измельченный лук - 1 ст.л
- лимонный сок - 2 ч.л
- соль - по вкусу
- нут - 1 банка (промыть перед добавлением)
- сельдерей нарезанный - 1/4 стакана
- сушеная клюква - 1/4 стакана
- грецкие орехи - 1/4 стакана
Сначала смешайте йогурт, лук, лимонный сок и соль в средней миске. Добавьте нут, сельдерей, клюкву и грецкие орехи. Все тщательно перемешайте и подавайте к столу.
Салат с нутом, клюквой и грецкими орехами (фото: eatingwell.com)
Чем полезен салат
Помогает контролировать уровень сахара в крови
Нут является естественным источником клетчатки, растительного белка и других ключевых питательных веществ, таких как фолат. Исследования показывают, что потребление нута полезно для контроля уровня сахара в крови и может помочь в управлении весом, регулируя аппетит и потребление энергии.
Обеспечивает источник растительного белка
Грецкие орехи являются источником растительного белка, что обеспечивает более 4 г белка на 30 мл, а также омега-3 жирные кислоты, клетчатку, антиоксиданты и микроэлементы, а белок - это питательное вещество, которое, как доказано, способствует снижению веса.
Содержит пробиотики для здорового кишечника
Йогурт является источником кальция и живых культур, которые могут поддерживать здоровую и разнообразную кишечную микробиоту.
Употребление ферментированных молочных продуктов, таких как йогурт, связано со здоровым весом и кровяным давлением.
Способствует здоровью кровеносных сосудов
При попытках контролировать кровяное давление употребление продуктов, способствующих расширению кровеносных сосудов, может помочь крови свободнее циркулировать, что в конечном итоге приводит к снижению кровяного давления.
Употребление клюквы также улучшает функцию слизистой оболочки кровеносных сосудов, помогая контролировать кровяное давление.
Другие советы по похудению и контролю артериального давления
Употребление салата из клюквы, грецких орехов и нута обеспечит правильный баланс питательных веществ для поддержания целей похудения и поддержания кровяного давления. Кроме таких обедов, есть и другие вещи, которые вы можете делать, чтобы вести здоровый образ жизни, полезный для сердца, такие как:
- включите ежедневную физическую активность
- отдавайте приоритет качественному сну
- управляйте стрессом
- используйте свежие травы и специи, чтобы украсить еду, вместо того, чтобы полагаться на добавление соли
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