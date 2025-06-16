Этот салат на обед - идеальный для снижения давления: простой рецепт

Чтобы способствовать снижению артериального давления и поддерживать вес, стоит добавить в рацион правильную пищу. Салат из нута, клюквы и грецких орехов способен расширять сосуды, выводить лишнюю жидкость и поддерживать работу сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Рецепт салата

Если вы ищете один из лучших вариантов обеденного блюда для похудения и контроля артериального давления, попробуйте добавить в рацион салат из нута, клюквы и грецких орехов. Этот рецепт, насыщенный питательными веществами, которые поддерживают обе цели.

Ингредиенты:

греческий йогурт - 1/4 стакана

измельченный лук - 1 ст.л

лимонный сок - 2 ч.л

соль - по вкусу

нут - 1 банка (промыть перед добавлением)

сельдерей нарезанный - 1/4 стакана

сушеная клюква - 1/4 стакана

грецкие орехи - 1/4 стакана

Сначала смешайте йогурт, лук, лимонный сок и соль в средней миске. Добавьте нут, сельдерей, клюкву и грецкие орехи. Все тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Салат с нутом, клюквой и грецкими орехами (фото: eatingwell.com)

Чем полезен салат

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Нут является естественным источником клетчатки, растительного белка и других ключевых питательных веществ, таких как фолат. Исследования показывают, что потребление нута полезно для контроля уровня сахара в крови и может помочь в управлении весом, регулируя аппетит и потребление энергии.

Обеспечивает источник растительного белка

Грецкие орехи являются источником растительного белка, что обеспечивает более 4 г белка на 30 мл, а также омега-3 жирные кислоты, клетчатку, антиоксиданты и микроэлементы, а белок - это питательное вещество, которое, как доказано, способствует снижению веса.

Содержит пробиотики для здорового кишечника

Йогурт является источником кальция и живых культур, которые могут поддерживать здоровую и разнообразную кишечную микробиоту.

Употребление ферментированных молочных продуктов, таких как йогурт, связано со здоровым весом и кровяным давлением.

Способствует здоровью кровеносных сосудов

При попытках контролировать кровяное давление употребление продуктов, способствующих расширению кровеносных сосудов, может помочь крови свободнее циркулировать, что в конечном итоге приводит к снижению кровяного давления.

Употребление клюквы также улучшает функцию слизистой оболочки кровеносных сосудов, помогая контролировать кровяное давление.

Другие советы по похудению и контролю артериального давления

Употребление салата из клюквы, грецких орехов и нута обеспечит правильный баланс питательных веществ для поддержания целей похудения и поддержания кровяного давления. Кроме таких обедов, есть и другие вещи, которые вы можете делать, чтобы вести здоровый образ жизни, полезный для сердца, такие как: