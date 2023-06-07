Корыстный нейтралитет и сомнительные идеи. На чьей стороне Индонезия в войне РФ против Украины

Индонезия стала еще одной страной-"миротворцем", которая выступила с инициативами по Украине. Но ее план несет угрозу территориальной целостности и, соответственно, как минимум неуместен.

О том, какой мир предлагает Индонезия и как он раскрывает ее позицию по российско-украинской войне, - ниже в материале РБК-Украина .

Индонезия - это крупнейшая страна Юго-Восточной Азии. Ее население составляет 270 млн человек (4-е место в мире), а экономика достигает 1,25 млрд долларов (16-е место в мире, входит в "Большую двадцатку"), что делает ее самым влиятельным игроком в регионе.

Несмотря на удаленность в тысячи километров, Индонезия ощутила последствия российского вторжения в Украину. В частности, на фоне глобальной инфляции в апреле 2022-го она запретила экспорт пальмового масла. При том, что на нее припадает боле половины поставок в мире. После этого мировые цены взлетели на 60%, в июне Индонезия сняла запрет, но в январе 2023-го ужесточила квоты.

Юго-Восточная Азия в целом по-разному реагировала на вторжение России: Сингапур ввел санкции, Мьянма поддержала действия путинского режима, а остальные, в том числе Индонезия, выразили обеспокоенность.

Однако война в далекой Украине оказалась намного ближе. Негативное влияние на рынки заставило Индонезию заявить об интересе в скорейшем ее завершении, восстановлении цепочек поставки продовольствия, удобрений и энергоресурсов. Летом 2022 года президент Джоко Видодо по очереди посетил Киев и Москву с переговорами о мире.

О возможной роли Джакарты как посредника говорят и в этом году. По мнению еще одного "миротворца", президента Бразилии Лулы да Силвы, Индонезия должна войти в группу посредников между Россией и Украиной. А на днях министр обороны Прабово Субианто предложил свой вариант "мирного плана", анализ которого нельзя проводить в отрыве от отношений Индонезии с Киевом и Москвой.

Между Украиной и Россией

Первый после российского вторжения контакт на уровне президентов Украины и Индонезии состоялся в апреле 2022 года. Тогда Видодо выразил поддержку территориальной целостности, а Владимир Зеленский поблагодарил его за четкую позицию в ООН. Индонезия проголосовала за мартовскую резолюцию с призывом вывести российские войска и отменить признание так называемых "ЛДНР".

Одной из тем переговоров была продовольственная безопасность. На тот момент российский флот блокировал украинские порты в Черном море. Зерновой коридор заработал только в августе. Параллельно Украина искала оружие по всему миру. Видодо отклонил просьбу о помощи.

"Подчеркиваю, что в соответствии с мандатом конституции Индонезии и принципами нашей внешней политики запрещается оказывать помощь в виде оружия другим странам", - отметил он.

Тем не менее его страна не осталась в стороне от Украины, поставляя лекарства и другую медицинскую продукцию, а также выделив 5 млн долларов на восстановление больниц. В июне впервые в истории дипломатических отношений президент Индонезии приехал в Украину с официальным визитом и даже посетил разрушенный оккупантами город Ирпень.

Фото: президент Индонезии Джоко Видодо в Ирпене во время визита в Украину летом 2022 года (presidenri.go.id)

На встрече президентов обсуждалось, снятие российской блокады в Черном море, возобновление экспорта аграрной продукции, а также перспективы восстановления Украины. Кроме того, стороны договорились о запуске безвизового режима. Уже через три месяца соглашение заработало, согласно нему украинцам не нужна виза в Индонезии, если продолжительность поездки не превышает 30 дней.

Следующая встреча Зеленского и Видодо прошла в мае 2023 года на полях саммита G7 в японской Хиросиме. Среди прочего стороны обсуждали расширение зерновой инициативы. Регион Юго-Восточной Азии остается в сфере интересов Украины, и это лишний раз подтвердила поездка министра обороны Алексея Резникова на форум безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Что касается России, то с ней Индонезию не один десяток лет связывают прочные отношения. Страна обрела независимость в 1945 году, СССР долгое время поддерживал правительство и поставлял оружие и военную технику. Пиком отношений считается период с 1956 по 1962 годы, когда Никита Хрущев и президент Сукарно обменялись визитами. С тех пор страны наращивали сотрудничество.

Сегодня Индонезия не вводит санкции и расширяет торговлю с Россией. Страна продает пальмовое масло, каучук, рыбную продукцию, кофе, чай, кокос и одежду, а закупает российскую пшеницу и удобрения. За минувший год товарооборот вырос более чем на 30%. В феврале даже отметили "День дружбы Индонезии и России", а индонезийский посол назвал Москву стратегическим партнером.

Джоко Видодо после поездки в Украину посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. Там он говорил о миротворческих усилиях и требовал гарантий безопасности для украинских маршрутов в Черном море. По его мнению, несмотря на войну, нужно держать открытым "пространство для диалога".

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил готовность стать связующим звеном между двумя лидерами", - отметил он.

В Офисе президента Украины сразу заявили, что никакого отдельного послания не было. И если бы Зеленский хотел что-то передать Путину, то сделал бы это публично в ежедневном обращении.

В отношении военных конфликтов представители Индонезии подчеркивают свою нейтральность. Например, предлагают провести международные морские учения "Комодо" (MNEK) с участием очевидных противников - США, Китая, России, Южной Кореи и КНДР. По мнению командующего флота Дэнни Прасетио, наличие конфликтов якобы не мешает контактам и участию в совместных маневрах.

С этой же позиции президент Видодо пытался свести Зеленского и Путина на саммите G20 на Бали в ноябре прошлого года. И чтобы не сорвать возможную встречу, просил западных лидеров смягчить риторику в адрес России.

В итоге его идея не сработала, президент Украины выступил на саммите дистанционно, где впервые представил мирный план, известный как "формула мира" Зеленского. Спустя почти полгода вслед за Китаем, Бразилией и ЮАР был обнародован индонезийский вариант.

"Мирный план" Индонезии

На азиатском форуме по вопросам безопасности в Сингапуре министр обороны Индонезии Прабово Субианто представил альтернативный сценарий, который якобы может положить конец войне в Украине. Он состоит из трех пунктов:

прекращение огня на текущих позициях

создание демилитаризованной зоны шириной 30 км под контролем миротворцев ООН (Россия и Украины должны отвести войска на 15 км от передовой)

референдум под эгидой ООН на оккупированных территориях Украины

Фото: министр обороны Индонезии Прабово Субианто не согласовал "мирный план" со своим правительством (facebook.com/PrabowoSubianto)

Индонезийский план заведомо обречен на провал, поскольку идет в разрез с украинским. "Формула мира" Зеленского предполагает полный вывод войск России, подтверждение территориальной целостности с ее стороны и международные гарантии безопасности для Украины.

Она нашла широкую поддержку среди западных союзников, которые рассчитывают на то, что "формула мира" ляжет в основу будущего урегулирования. И постоянно убеждают, что только Киеву предстоит решать, каким будет мир между Украиной и Россией.

Абсурдность ситуации добавило и то, что, как оказалось, Субианто не был уполномочен делать заявление от имени правительства Индонезии. Джоко Видодо называет слова министра обороны его личной инициативой.

"Это ("мирный план", - ред.) исходит от самого Прабово, я еще не встречался с ним (после форума, - ред.). Возможно, я приглашу его, чтобы он предоставил разъяснение по поводу того, что сказал министр обороны", - заявил президент.

Еще один момент, который свидетельствует не в пользу имиджа Индонезии как миротворца, - это ее опыт решения конфликтов. С 1962 года и по сей день на острове Новая Гвинея продолжается военное противостояние с партизанами "Движения за свободное Папуа".

Первые столкновения между индонезийцами и папуасскими сепаратистами начались после передачи бывшей Нидерландской Новой Гвинеи (западной части острова) под контроль Индонезии. Псевдореферендум 1969 года с участием лояльных представителей местных племен закрепил аннексию Западной Новой Гвинеи (ЗНГ), но стал отправной точкой для партизанской войны.

Вершиной кампании за независимость стало провозглашение в 1984 году так называемой "Республики Западное Папуа". Несмотря на международное признание территориальной целостности Индонезии, ее правительство критикуют за ограничение свободы слова в ЗНГ и отказ папуасскому населению в праве на самоопределение.

В противостоянии с ними власти задействуют не полицию, а регулярную армию и делают ставку на военное решение. И за все эти годы ни разу не предлагали ни отвести войска под контролем "голубых касок", ни провести референдум под эгидой ООН.

Кому подыгрывает Индонезия?

Инициатива по Украине напоминает "корейский сценарий" с демилитаризованной зоной между Сеулом и Пхеньяном на 38-й параллели. Логично, что официальный Киев категорически с ней не согласен.

Как заявили в МИД Украины, нет никаких спорных территорий, чтобы на них проводить референдумы. Восстановлению территориальной целостности не может быть альтернативных вариантов, а создание буферной зоны лишь позволит России накопить силы для новой агрессии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк увидел в данных инициативах "российского близнеца" с предложением капитулировать. А находившийся в Сингапуре министр обороны Алексей Резников заявил, что этот "странный план" с ним никто не обсуждал.

"Я постараюсь быть вежливым. Это похоже на российский план, а не на индонезийский", - отметил он и добавил, что многие хотят организовать мирные переговоры, но украинской армии нужно оружие, чтобы закончить войну.

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников считает, что план Субианто похож на российский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Российская сторона в свою очередь проявила интерес. Замминистра иностранных дел Андрей Руденко подтвердил готовность рассмотреть план, если его официально направят в Москву. Российские СМИ сообщили, что на уровне дипломатов "мирные инициативы" уже обсуждались представителями РФ и Индонезии.

Как пишет Bloomberg, предложение Прабово Субианто имеет много общего с китайским планом. Именно Китай первым представил отличное от украинской "формулы мира" видение того, как должна завершиться война. И оно было отвергнуто, поскольку план оставляет за Россией контроль над территориями, захваченными после вторжения в феврале 2022-го.

Если исходить из этого, то можно предположить, что и китайский план, и предложение министра обороны Индонезии преследуют схожие цели - не играть за Украину, но и откровенно не подыгрывать России.

"Цель Китая - не дать ослабить Москву до критического уровня, иначе он не сможет использовать ее в качестве буфера и тарана западной системы", - говорил в беседе с РБК-Украина аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

Якобы миротворческие заявления звучат также из Африки и Бразилии. И если в случае с первой конкретные пункты еще не назывались, то бразильский план продвигает президент Лула да Силва, который предлагает Украине отказаться от оккупированного Крыма.

Что касается Индонезии, то ее амбиции выступить эффективным посредником крайне неубедительны. В том числе потому, что ее президент практически не комментирует войну. И есть сомнения по поводу того, насколько Видодо понимает ее причины и то, что собой представляет современная Украина.