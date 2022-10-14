Украина ввела безвиз с Индонезией

Кабинет министров Украины утвердил соглашение о взаимной отмене визовых требований с Индонезией.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Соглашением предусмотрена возможность граждан двух государств, пользующихся действительными паспортами для выезда за границу, въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз сроком:

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене безвизового режима с Беларусью. Вопрос направлен для изучения в Кабмин.

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