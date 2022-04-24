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Індонезія заборонила експорту пальмової олії через дефіцит після вторгнення Росії в Україну

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Індонезія, Неділя 24 квітня 2022 11:43
Індонезія заборонила експорту пальмової олії через дефіцит після вторгнення Росії в Україну Фото: президент Індонезії Джоко Відодо (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індонезія, найбільший у світі виробник пальмової олії, оголосила про плани заборонити експорт. Цей шокуючий крок може ще більше розпалити зростаючу глобальну продовольчу інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Припинення постачання рослинної олії, широко використовуваної в різних продуктах, від тортів до косметики, може призвести до збільшення витрат виробників. На Індонезію припадає більше половини світових поставок пальмової олії.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що хоче забезпечити доступність продуктів харчування в країні після того, як глобальна продовольча інфляція злетіла до рекордно високого рівня після вторгнення Росії в Україну.

"Я буду контролювати і оцінювати реалізацію цієї Політики, щоб рослинна олія на внутрішньому ринку стала доступною і доступною", - сказав він.

Ціни на альтернативні рослинні олії підскочили у відповідь на заходи, які набудуть чинності 28 квітня. Соєва олія, друга найбільш використовувана рослинна олія, зросла на 4,5% до рекордно високого рівня.

Світові ціни на сиру пальмову олію, яку Індонезія використовує для приготування рослинної олії, зросли цього року до історичного максимуму.

Цього року світові ринки харчової олії були вражені вторгненням Росії в Україну, що призвело до припинення поставок соняшникової олії з регіону.

На Чорне море припадає 76% світового експорту соняшникової олії, і комерційні перевезення з цього регіону серйозно постраждали після того, як російські війська вторглися в Україну в лютому.

Великі запаси альтернатив, включаючи соєве та рапсове масло, також недоступні після того, як посухи пошкодили останні врожаї в Аргентині, Бразилії та Канаді.

Відзначити, світові ціни на продовольство зросли до рекордного рівня через вторгнення Росії в Україну. Базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму.

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