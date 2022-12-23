Индонезия пригласила на морские учения США, Южную Корею, КНДР и Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индонезийское издание voi.id.

Как отметил в информации командующий оперативной группой MNEK 2023, адмирал ВМС Индонезии Дэнни Прасетио, учения MNEK будут проводиться в Макасаре, столице провинции Южный Сулавеси, с привлечением военно-морских сил 47 дружественных стран.

"Согласно политике правительства, ВМС Индонезии нейтральны. Поэтому мы приглашаем ВМС дружественных стран, включая ВМС Южной Кореи и Северной Кореи", - отметил он.

По его словам, Индонезия пригласила крупные страны, такие как США, Китай, Россия, Канада, Южная Корея, КНДР. Приглашение последних двух стран командующий объяснил тем, что никаких проблем во время проведения MNEK не было, хотя Индонезия прекрасно понимает наличие конфликта между КНДР и Южной Кореей, но препятствий для участия обоих государств в многонациональных учениях не видит.

"Несмотря на то, что интенсивность конфликта между этими двумя странами достаточно высока, мы приглашаем их вместе, они в порядке. Между ними нет конфликта, когда они встречаются лицом к лицу здесь", - заверил адмирал.

В целом, как сказал Прасетио, ВМС Индонезии подготовили 17 KRI, включая госпитальное судно KRI Wahidin Sudirohusodo-991.

"Конечно, оснастка полнее, чем на предыдущих кораблях. Мы подготовили 17 кораблей, и они будут подстраиваться под нужды на местах", - подчеркнул он.

Издание напомнило, что многосторонние морские учения "Комодо" (MNEK) - это международные учения невоенного характера, регулярно проводимые каждые два года с 2014 года. Тема MNEK 2023 - "Партнерство для восстановления и укрепления". ВМС Индонезии приглашает военно-морские силы дружественных стран провести общие учения, чтобы отработать совместные действия при выходе стран из пандемии COVID-19 и при помощи в решении гуманитарных проблем в условиях возможных стихийных бедствий.

В дополнение к морским учениям, MNEK также предусматривает ряд мероприятий, таких как строительство общественных объектов, Программа инженерных или медицинских гражданских мероприятий, культурные программы, морские выставки и т. д. Первый MNEK был проведен в 2014 году в Батаме, второй - в 2016 году в Паданге и третий - в Ломбок в 2018 году.