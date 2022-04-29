Індонезія відмовила Україні в надані військового озброєння
Президент Індонезії Джоко Відодо відхилив прохання з боку України допомогти з озброєнням. Однак, запропонував доставити найближчим часом гуманітарну допомогу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Наголошую, що відповідно до мандату конституції Індонезії та принципів зовнішньої політики Індонезії забороняється надавати допомогу у вигляді зброї іншим країнам", - заявив президент.
Натомість Джоко Відодо, під час розмови з президентом України, запропонував гуманітарну допомогу. За його словами, Індонезія зможе доставити її найближчим часом.
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