Корректировал удары по Запорожью: российский агент получил 15 лет тюрьмы

"По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получил еще один агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который шпионил для врага на подконтрольной Украине территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые, дроновые и артиллерийские удары рашистов по прифронтовым поселкам региона.

По данным следствия, вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами охранник местного детсада.

Фото: t.me/SBUkr

Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, российское ГРУ задействовало его знакомую - хористку в церкви УПЦ МП, которая сбежала на временно захваченную часть территории области и вошла в агентурный аппарат РФ.

Именно через нее предатель держал связь с куратором, с которым координировал свою разведывательно-подрывную деятельность.

Установлено, что агент передавал оккупантам локации гражданской застройки и объектов критической инфраструктуры региона.

Как установило расследование, по его наводке в конце 2023 года рашисты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск. В результате вражеской атаки погиб 43-летний гражданский, а многие частные дома были полностью разрушены.

Контрразведка СБУ задержала предателя в январе 2024 года. Во время обысков у него изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, с которого он контактировал со "связной" ГРУ РФ.

На основании доказательной базы, собранной следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц).