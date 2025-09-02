Корректировали удары по защитникам Херсона: СБУ разоблачила российских агентов

Служба безопасности Украины разоблачила очередную агентурную группу российской ФСБ, которая корректировала удары артиллерии и дронов по позициям Сил обороны на правобережье Херсонщины.

В результате спецоперации в областном центре задержан участник сети. Им оказался 65-летний местный житель, который открыто ждал оккупации региона.

Задача агента

СБУ установила, что его основной целью было выявление складов с оружием, боеприпасами и амуницией украинских войск.

В приоритете врага были также пункты базирования подразделений ВСУ и тактических групп БпЛА, которые выполняют задачи на южном фронте.

Для этого агент передвигался на собственном авто, фиксировал потенциальные военные объекты и отслеживал движение эшелонов с техникой.

Во время своих "разведвылазок" мужчина пытался выпытывать нужные ему данные у знакомых волонтеров, маскируя вопросы под обычные бытовые разговоры.

Собранную информацию он передавал знакомой из Скадовского района, которая после оккупации громады согласилась на сотрудничество с ФСБ.

Роль резидентки

Следствие установило, что женщина выполняла роль резидента - старшего агента, которая дистанционно подыскивала "единомышленников" и вербовала их на правобережье Херсонщины.

Именно через нее задержанный агент передавал врагу координаты и другие разведданные.

Сотрудники СБУ обезвредили сеть, задокументировали преступления и обезопасили позиции украинских войск в зоне активности агентов.

Во время обыска у задержанного изъяли пять смартфонов, которые он использовал для связи со своим куратором.

Фото: разоблачена группа агентов ФСБ на Херсонщине (СБУ)

Наказание

Мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Его сообщнице планируют заочно объявить подозрение, ведь она скрывается на оккупированном левобережье Херсонщины.