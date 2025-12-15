RU

Корректировала вражеские атаки по Краматорску: агентку ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: СБУ разоблачила предательницу, которая наводила вражеские ракеты и бомбы по Краматорску (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Агентка российских спецслужб, которая корректировала вражеские атаки по Краматорску, получила 15 лет тюрьмы. По ее данным россияне били по городу дронами, ракетами и авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СБУ в Telegram.

Согласно материалам дела, предательница передавала россиянам информацию для дальнейших воздушных атак по Краматорску. Оккупанты били по городу ракетами, беспилотниками и авиационными бомбами.

Агентка ФСБ, 45-летняя работница местного коммунального предприятия, была завербована через запрещенную соцсеть "Одноклассники".

Во время выполнения заданий российских спецслужб предательница расспрашивала своего мужа о местах расположения украинских войск и вела наблюдение из собственного дома. Больше всего ее интересовали маршруты движения военных эшелонов и расположение командных штабов Сил обороны.

По материалам следователей СБУ вражеская агентка была признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

 

Напомним, российский агент получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По указанию врага злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны украинских военных.

Ранее агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал удары российских захватчиков по Запорожью.

На такой же срок осудили российского агента, который сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.

Кроме того, 15 лет тюрьмы получил российский агент, который шпионил в Запорожье для оккупантов. Он наводил вражеские удары по местным складам горюче-смазочных материалов.

