Корректировала вражеские атаки по Краматорску: агентку ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы

Агентка российских спецслужб, которая корректировала вражеские атаки по Краматорску, получила 15 лет тюрьмы. По ее данным россияне били по городу дронами, ракетами и авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СБУ в Telegram .

Согласно материалам дела, предательница передавала россиянам информацию для дальнейших воздушных атак по Краматорску. Оккупанты били по городу ракетами, беспилотниками и авиационными бомбами.

Агентка ФСБ, 45-летняя работница местного коммунального предприятия, была завербована через запрещенную соцсеть "Одноклассники".

Во время выполнения заданий российских спецслужб предательница расспрашивала своего мужа о местах расположения украинских войск и вела наблюдение из собственного дома. Больше всего ее интересовали маршруты движения военных эшелонов и расположение командных штабов Сил обороны.

По материалам следователей СБУ вражеская агентка была признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).