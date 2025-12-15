Корректировала вражеские атаки по Краматорску: агентку ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы
Агентка российских спецслужб, которая корректировала вражеские атаки по Краматорску, получила 15 лет тюрьмы. По ее данным россияне били по городу дронами, ракетами и авиабомбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СБУ в Telegram.
Согласно материалам дела, предательница передавала россиянам информацию для дальнейших воздушных атак по Краматорску. Оккупанты били по городу ракетами, беспилотниками и авиационными бомбами.
Агентка ФСБ, 45-летняя работница местного коммунального предприятия, была завербована через запрещенную соцсеть "Одноклассники".
Во время выполнения заданий российских спецслужб предательница расспрашивала своего мужа о местах расположения украинских войск и вела наблюдение из собственного дома. Больше всего ее интересовали маршруты движения военных эшелонов и расположение командных штабов Сил обороны.
По материалам следователей СБУ вражеская агентка была признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Напомним, российский агент получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По указанию врага злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны украинских военных.
Ранее агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал удары российских захватчиков по Запорожью.
На такой же срок осудили российского агента, который сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.
Кроме того, 15 лет тюрьмы получил российский агент, который шпионил в Запорожье для оккупантов. Он наводил вражеские удары по местным складам горюче-смазочных материалов.