Коригувала ворожі атаки по Краматорську: агентку ФСБ засудили до 15 років тюрми

Агентка російських спецслужб, яка коригувала ворожі атаки по Краматорську, отримала 15 років тюрми. За її даними росіяни били по місту дронами, ракетами та авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram .

Згідно з матеріалами справи, зрадниця передавала росіянам інформацію для подальших повітряних атак по Краматорську. Окупанти били по місту ракетами, безпілотниками та авіаційними бомбами.

Агентку ФСБ, 45-річну працівницю місцевого комунального підприємства, було завербовано через заборонену соцмережу "Однокласники".

Під час виконання завдань російських спецслужб зрадниця розпитувала свого чоловіка про місця розташування українських військ та вела спостереження з власного будинку. Найбільше її цікавили маршрути руху військових ешелонів та розташування командних штабів Сил оборони.

За матеріалами слідчих СБУ ворожу агентку було визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).