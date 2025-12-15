ua en ru
Коригувала ворожі атаки по Краматорську: агентку ФСБ засудили до 15 років тюрми

Україна, Понеділок 15 грудня 2025 16:35
Коригувала ворожі атаки по Краматорську: агентку ФСБ засудили до 15 років тюрми Фото: СБУ викрила зрадницю, яка наводила ворожі ракети та бомби по Краматорську (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Агентка російських спецслужб, яка коригувала ворожі атаки по Краматорську, отримала 15 років тюрми. За її даними росіяни били по місту дронами, ракетами та авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.

Згідно з матеріалами справи, зрадниця передавала росіянам інформацію для подальших повітряних атак по Краматорську. Окупанти били по місту ракетами, безпілотниками та авіаційними бомбами.

Агентку ФСБ, 45-річну працівницю місцевого комунального підприємства, було завербовано через заборонену соцмережу "Однокласники".

Під час виконання завдань російських спецслужб зрадниця розпитувала свого чоловіка про місця розташування українських військ та вела спостереження з власного будинку. Найбільше її цікавили маршрути руху військових ешелонів та розташування командних штабів Сил оборони.

За матеріалами слідчих СБУ ворожу агентку було визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, російський агент отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. За вказівкою ворога зловмисник намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони українських військових.

Раніше агента російської воєнної розвідки (ГРУ) засудили до 15 років тюрми. Він коригував удари російських загарбників по Запоріжжю.

На такий же термін засудили російського агента, який зливав маршрути руху військових ешелонів у Дніпропетровській області.

Крім того, 15 років тюрми отримав російський агент, який шпигував у Запоріжжі для окупантів. Він наводив ворожі удари по місцевих складах пально-мастильних матеріалів.

