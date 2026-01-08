Корректировала удары по позициям ВСУ под Краматорском: на 15 лет "сядет" еще одна агентка РФ

Суд по материалам СБУ приговорил к 15 годам лишения свободы агента ФСБ. Женщина собирала разведданные непосредственно в прифронтовой зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

По материалам СБУ, агент ФСБ предоставляла врагу координаты украинских военных на Краматорском направлении, что позволяло россиянам применять управляемые авиабомбы, ударные дроны и артиллерию.

"Задание ФСБ она выполняла под видом бытовых разговоров с посетителями магазина, собирая геолокации артиллерийских позиций и движение колонн украинских войск", - отмечают в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали предательницу в июле в Дружковке, где она отслеживала координаты украинских подразделений для врага.

По материалам дела, агент также фиксировала движение военных на камеру из своего окна и передавала данные куратору через анонимный чат в мессенджере.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"Такие действия представляют прямую угрозу для жизни и безопасности наших военных, и государство реагирует жестко", - отметил прокурор во время заседания суда.

СБУ систематически разоблачает агентурные сети ФСБ в прифронтовых регионах, где враг пытается собирать разведданные для наведения авиаударов и артиллерии.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.