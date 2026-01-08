ua en ru
Корректировала удары по позициям ВСУ под Краматорском: на 15 лет "сядет" еще одна агентка РФ

Украина, Четверг 08 января 2026 16:39
Корректировала удары по позициям ВСУ под Краматорском: на 15 лет "сядет" еще одна агентка РФ Фото: агент ФСБ получила 15 лет заключения с конфискацией имущества (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Суд по материалам СБУ приговорил к 15 годам лишения свободы агента ФСБ. Женщина собирала разведданные непосредственно в прифронтовой зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По материалам СБУ, агент ФСБ предоставляла врагу координаты украинских военных на Краматорском направлении, что позволяло россиянам применять управляемые авиабомбы, ударные дроны и артиллерию.

"Задание ФСБ она выполняла под видом бытовых разговоров с посетителями магазина, собирая геолокации артиллерийских позиций и движение колонн украинских войск", - отмечают в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали предательницу в июле в Дружковке, где она отслеживала координаты украинских подразделений для врага.

По материалам дела, агент также фиксировала движение военных на камеру из своего окна и передавала данные куратору через анонимный чат в мессенджере.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"Такие действия представляют прямую угрозу для жизни и безопасности наших военных, и государство реагирует жестко", - отметил прокурор во время заседания суда.

СБУ систематически разоблачает агентурные сети ФСБ в прифронтовых регионах, где враг пытается собирать разведданные для наведения авиаударов и артиллерии.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, что в Запорожье осудили еще одного агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал удары по городу. Ему также назначили 15 лет заключения.

Ранее в Одессе агент РФ получила 15 лет тюрьмы. Во время прогулок с 6-летним сыном женщина фотографировала военные объекты в курортном городе и отмечала их координаты на Google Maps.

Несмотря на суровые сроки, Россия все равно находит желающих предать Родину за небольшие деньги. Так, 7 января СБУ задержала 16-летнюю девушку, которая занималась корректировкой ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

