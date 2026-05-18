ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ГУР выбили российских оккупантов из Степногорска (видео)

13:20 18.05.2026 Пн
2 мин
Спецназовцев в городе ждал FPV-"ждун"
aimg Валерий Ульяненко
ГУР выбили российских оккупантов из Степногорска (видео) Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины вернули под контроль Степногорск на Запорожском направлении. Операцию проводило спецподразделение ГУР "Артан" в координации со смежными подразделениями

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР Минобороны.

Читайте также: Минус вертолет и 1200 оккупантов: армия РФ понесла большие потери за сутки

Спецназовцы военной разведки провели серию активных наступательных действий для вытеснения российских оккупантов из Степногорска и стабилизации ситуации в городе.

Технику, на которой бойцы ГУР заезжали на штурм позиций россиян, попытался атаковать вражеский FPV-дрон, но его удалось уничтожить.

"Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие "сюрпризов" и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем - готовы к этому", - сказал командир "Артана" Виктор Торкотюк.

В результате боев Силы обороны выбили российских оккупантов с укрепленных позиций, ключевые локации в Степногорске перешли под контроль украинских защитников.

Напомним, Украина впервые за долгое время освободила за месяц больше территорий, чем захватила страна-агрессор. Российское наступление истощается, а преимущество в дронах позволяет ВСУ перехватывать инициативу.

Согласно оценке Института изучения войны, российские оккупанты не смогли достичь ни одного значимого прорыва на фронте в течение последнего года. В то же время ВСУ нарастили успехи зимой и весной 2026 года.

РБК-Украина также писало, что государственный секретарь США Марко Рубио назвал ВСУ самой мощной армией Европы, отметив уникальный боевой опыт украинских военных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожская область ГУР Война в Украине
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым