ГУР выбили российских оккупантов из Степногорска (видео)

Силы обороны Украины вернули под контроль Степногорск на Запорожском направлении. Операцию проводило спецподразделение ГУР "Артан" в координации со смежными подразделениями

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР Минобороны.

Спецназовцы военной разведки провели серию активных наступательных действий для вытеснения российских оккупантов из Степногорска и стабилизации ситуации в городе.

Технику, на которой бойцы ГУР заезжали на штурм позиций россиян, попытался атаковать вражеский FPV-дрон, но его удалось уничтожить.

"Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие "сюрпризов" и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем - готовы к этому", - сказал командир "Артана" Виктор Торкотюк.

В результате боев Силы обороны выбили российских оккупантов с укрепленных позиций, ключевые локации в Степногорске перешли под контроль украинских защитников.

Напомним, Украина впервые за долгое время освободила за месяц больше территорий, чем захватила страна-агрессор. Российское наступление истощается, а преимущество в дронах позволяет ВСУ перехватывать инициативу.