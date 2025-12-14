Коричневый total look: Ефросинина показала стильный монохромный образ
Телеведущая Маша Ефросинина продолжает демонстрировать безупречный вкус и чувство стиля. В этот раз она выбрала монохромный образ в глубоком шоколадно-коричневом цвете - одном из главных трендов зимнего сезона 2025-2026.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Какой образ выбрала телеведущая
Платье из плотного трикотажа
Основой стали насыщенные коричневые оттенки, формирующие тотал-лук. Звезда выбрала трикотажное платье в длине миди, которое создает цельный, вытянутый силуэт и визуально вытягивает рост.
Длинные рукава и сдержанный вырез придают образу элегантности. А акцентные плечи, отсылающие к моде 80-х и остающиеся актуальными уже несколько сезонов, формируют современный и немного дерзкий лук.
Маша Ефросинина показала модный лук (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Акцент на обуви и фактурах
Важной деталью стали высокие сапоги - до колена и с текстурой под кожу рептилии. Рыже-коричневый оттенок обуви играет на контрасте с шоколадным цветом платья, но при этом остается в пределах одной теплой гаммы.
Такая обувь придает образу выразительности и легкому хищному настроению, а фактурность позволяет выглядеть более дорого.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Украшения, формирующие настроение
Ефросинина дополнила образ массивными ювелирными акцентами в золотистом цвете.
Она выбрала большие серьги необычной формы, массивное колье на шее, а также браслеты. Именно такие украшения вернулись в тренды и активно поддерживают стильный баланс между минимализмом и эффектностью.
Ефросинина задает тренды (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Почему образ работает
Коричневая палитра - одна из самых популярных в зимнем сезоне. Она придает тепла, благородства и легко комбинируется с базовыми вещами.
Монохромный прием зрительно вытягивает силуэт и делает образ более продуманным. А акцентные плечи и фактурная обувь делают обычный комплект модным и современным.
Образ Маши Ефросининой - пример универсального зимнего луга, который подходит для бытовых дел в городе, деловых встреч и даже вечерних выходов.
Он демонстрирует, как с помощью минимальных средств - одного цвета, правильно подобранной фактуры и нескольких украшений - можно создать стильный и запоминающийся аутфит.
Ефросинина показала, с чем носить высокие сапоги (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
