Коричневый total look: Ефросинина показала стильный монохромный образ

Воскресенье 14 декабря 2025 10:35
Коричневый total look: Ефросинина показала стильный монохромный образ Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Маша Ефросинина продолжает демонстрировать безупречный вкус и чувство стиля. В этот раз она выбрала монохромный образ в глубоком шоколадно-коричневом цвете - одном из главных трендов зимнего сезона 2025-2026.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой образ выбрала телеведущая

Платье из плотного трикотажа

Основой стали насыщенные коричневые оттенки, формирующие тотал-лук. Звезда выбрала трикотажное платье в длине миди, которое создает цельный, вытянутый силуэт и визуально вытягивает рост.

Длинные рукава и сдержанный вырез придают образу элегантности. А акцентные плечи, отсылающие к моде 80-х и остающиеся актуальными уже несколько сезонов, формируют современный и немного дерзкий лук.

Коричневый total look: Ефросинина показала стильный монохромный образМаша Ефросинина показала модный лук (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Акцент на обуви и фактурах

Важной деталью стали высокие сапоги - до колена и с текстурой под кожу рептилии. Рыже-коричневый оттенок обуви играет на контрасте с шоколадным цветом платья, но при этом остается в пределах одной теплой гаммы.

Такая обувь придает образу выразительности и легкому хищному настроению, а фактурность позволяет выглядеть более дорого.

Коричневый total look: Ефросинина показала стильный монохромный образМаша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Украшения, формирующие настроение

Ефросинина дополнила образ массивными ювелирными акцентами в золотистом цвете.

Она выбрала большие серьги необычной формы, массивное колье на шее, а также браслеты. Именно такие украшения вернулись в тренды и активно поддерживают стильный баланс между минимализмом и эффектностью.

Коричневый total look: Ефросинина показала стильный монохромный образЕфросинина задает тренды (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Почему образ работает

Коричневая палитра - одна из самых популярных в зимнем сезоне. Она придает тепла, благородства и легко комбинируется с базовыми вещами.

Монохромный прием зрительно вытягивает силуэт и делает образ более продуманным. А акцентные плечи и фактурная обувь делают обычный комплект модным и современным.

Образ Маши Ефросининой - пример универсального зимнего луга, который подходит для бытовых дел в городе, деловых встреч и даже вечерних выходов.

Он демонстрирует, как с помощью минимальных средств - одного цвета, правильно подобранной фактуры и нескольких украшений - можно создать стильный и запоминающийся аутфит.

Коричневый total look: Ефросинина показала стильный монохромный образЕфросинина показала, с чем носить высокие сапоги (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

