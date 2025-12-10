ua en ru
Мода и красота

Праздничный образ жены Стейтема: идеальное платье для зимних вечеринок

Среда 10 декабря 2025 20:09
Праздничный образ жены Стейтема: идеальное платье для зимних вечеринок Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Катерина Собкова

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли - настоящая икона стиля, на которую хотят быть похожими многие девушки. На этот раз она продемонстрировала, каким должно быть идеальное платье для зимних праздников.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Какой "лук" выбрала жена Стейтема

Главный акцент - платье

Платье имеет четкий скульптурный крой с заметными плечами и V-образным вырезом, что придает женственности и создает современный драматический силуэт.

Мини-длина делает образ игривым и подчеркивает ноги, а плотная ткань держит форму и придает луку чувство архитектурной точности.

Светлый кремовый оттенок отлично контрастирует с традиционными праздничными элементами, создавая теплый и утонченный зимний образ.

Праздничный образ жены Стейтема: идеальное платье для зимних вечеринокРози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Роскошные украшения

Образ дополняют массивные украшения - колье с большими звеньями из белого металла, серьги-подвески и лаконичные кольца с бриллиантами.

Сочетание нейтрального платья и яркого серебряного блеска создает эффектный праздничный контраст, ассоциирующийся с мерцанием ледовых кристаллов и зимним гламуром.

Праздничный образ жены Стейтема: идеальное платье для зимних вечеринокРози Хантингтон-Уайтли показала лук на Новый год (фото: instagram.com/rosiehw)

Платье Рози Гантингтон-Уайтли - это сочетание современного минимализма и праздничного гламура. Она подходит для тех, кто хочет выглядеть роскошно, стильно и одновременно не перегружено на зимних вечеринках и новогодних праздниках.

Праздничный образ жены Стейтема: идеальное платье для зимних вечеринокРози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Как повторить образ Рози Гантингтон-Уайтли

Чтобы воспроизвести праздничный образ Рози в повседневной жизни или для вечеринки, стоит обратить внимание на несколько ключевых правил.

Светлые оттенки для контраста

Выбор кремовых, слоново-кремовых или белых платьев помогает выделиться на фоне холодного зимнего пейзажа и классических темных пальто.

Светлые цвета не только подчеркивают женственность, но и создают гармоничный контраст с зимними декорациями - снегом, елочной хвоей или огоньками праздничных гирлянд.

Минимализм + массивные аксессуары = эффект wow

Если платье просто по крою и цвету, следует добавить один или несколько выразительных аксессуаров.

Массивное колье, большие серьги или браслеты из белого золота или серебра мгновенно превращают сдержанный образ в праздничный и эффектный.

Такой прием позволяет подчеркнуть смелость стиля и придать образу завершенности без перегрузки.

Яркие акценты через обувь или сумку

Еще один способ добавить динамики образу - контрастная обувь или сумка. Например, классические черные лодочки или ботильоны, сумка в ярком оттенке или с металлическим блеском, помогают сделать образ более интересным и современным.

Такой прием особенно полезен, если выбираете светлое или минималистическое платье, ведь аксессуары становятся изюминкой всего look.

Праздничный образ жены Стейтема: идеальное платье для зимних вечеринокРози Хантингтон-Уайтли задает тренды (фото: instagram.com/rosiehw)

