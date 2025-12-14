Коричневий total look: Єфросиніна показала стильний монохромний образ
Телеведуча Маша Єфросиніна продовжує демонструвати бездоганний смак і почуття стилю. Цього разу вона обрала монохромний образ у глибокому шоколадно-коричневому кольорі - одному з головних трендів зимового сезону 2025-2026.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Який образ вибрала телеведуча
Сукня зі щільного трикотажу
Основою стали насичені коричневі відтінки, що формують тотал-лук. Зірка обрала трикотажну сукню довжини міді, яка створює цілісний, витягнутий силует і візуально витягує зріст.
Довгі рукави та стриманий виріз надають образу елегантності. А акцентні плечі, що відсилають до моди 80-х і залишаються актуальними вже кілька сезонів, формують сучасний і трохи зухвалий лук.
Маша Єфросиніна показала моднийлук (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Акцент на взутті та фактурах
Важливою деталлю стали високі чоботи - до коліна і з текстурою під шкіру рептилії. Рудо-коричневий відтінок взуття грає на контрасті з шоколадним кольором сукні, але при цьому залишається в межах однієї теплої гами.
Таке взуття додає образу виразності та легкого хижого настрою, а фактурність дає змогу мати дорожчий вигляд.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Прикраси, що формують настрій
Єфросиніна доповнила образ масивними ювелірними акцентами в золотистому кольорі.
Вона вибрала великі сережки незвичайної форми, масивне кольє на шиї, а також браслети. Саме такі прикраси повернулися в тренди й активно підтримують стильний баланс між мінімалізмом і ефектністю.
Єфросиніна задає тренди (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Чому образ працює
Коричнева палітра - одна з найпопулярніших у зимовому сезоні. Вона надає тепла, благородства і легко комбінується з базовими речами.
Монохромний прийом візуально витягує силует і робить образ більш продуманим. А акцентні плечі та фактурне взуття роблять звичайний комплект модним і сучасним.
Образ Маші Єфросиніної - приклад універсальної зимової галявини, що пасує для побутових справ у місті, ділових зустрічей і навіть вечірніх виходів.
Він демонструє, як за допомогою мінімальних засобів - одного кольору, правильно підібраної фактури і кількох прикрас - можна створити стильний аутфіт, який запам'ятовується.
Єфросиніна показала, з чим носити високі чоботи (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Вас також може зацікавити
- Настя Каменських показала, з чим носити пальто цієї зими
- Андре Тан назвав ключові тренди зимового сезону
- Дружина Стейтема продемонструвала ідеальну сукню для зимових вечірок.