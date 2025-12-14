ua en ru
Коричневий total look: Єфросиніна показала стильний монохромний образ

Неділя 14 грудня 2025 10:35
Коричневий total look: Єфросиніна показала стильний монохромний образ Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Телеведуча Маша Єфросиніна продовжує демонструвати бездоганний смак і почуття стилю. Цього разу вона обрала монохромний образ у глибокому шоколадно-коричневому кольорі - одному з головних трендів зимового сезону 2025-2026.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який образ вибрала телеведуча

Сукня зі щільного трикотажу

Основою стали насичені коричневі відтінки, що формують тотал-лук. Зірка обрала трикотажну сукню довжини міді, яка створює цілісний, витягнутий силует і візуально витягує зріст.

Довгі рукави та стриманий виріз надають образу елегантності. А акцентні плечі, що відсилають до моди 80-х і залишаються актуальними вже кілька сезонів, формують сучасний і трохи зухвалий лук.

Коричневий total look: Єфросиніна показала стильний монохромний образМаша Єфросиніна показала моднийлук (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Акцент на взутті та фактурах

Важливою деталлю стали високі чоботи - до коліна і з текстурою під шкіру рептилії. Рудо-коричневий відтінок взуття грає на контрасті з шоколадним кольором сукні, але при цьому залишається в межах однієї теплої гами.

Таке взуття додає образу виразності та легкого хижого настрою, а фактурність дає змогу мати дорожчий вигляд.

Коричневий total look: Єфросиніна показала стильний монохромний образМаша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Прикраси, що формують настрій

Єфросиніна доповнила образ масивними ювелірними акцентами в золотистому кольорі.

Вона вибрала великі сережки незвичайної форми, масивне кольє на шиї, а також браслети. Саме такі прикраси повернулися в тренди й активно підтримують стильний баланс між мінімалізмом і ефектністю.

Коричневий total look: Єфросиніна показала стильний монохромний образЄфросиніна задає тренди (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Чому образ працює

Коричнева палітра - одна з найпопулярніших у зимовому сезоні. Вона надає тепла, благородства і легко комбінується з базовими речами.

Монохромний прийом візуально витягує силует і робить образ більш продуманим. А акцентні плечі та фактурне взуття роблять звичайний комплект модним і сучасним.

Образ Маші Єфросиніної - приклад універсальної зимової галявини, що пасує для побутових справ у місті, ділових зустрічей і навіть вечірніх виходів.

Він демонструє, як за допомогою мінімальних засобів - одного кольору, правильно підібраної фактури і кількох прикрас - можна створити стильний аутфіт, який запам'ятовується.

Коричневий total look: Єфросиніна показала стильний монохромний образЄфросиніна показала, з чим носити високі чоботи (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

