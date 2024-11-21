Корейские спецслужбы назвали число воюющих в Курской области солдат КНДР
На территории Курской области развернуты 10 900 военнослужащих Северной Кореи, которые участвуют в боях на стороне России против Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Военные КНДР были развернуты в составе российского воздушно-десантного подразделения и морской пехоты.
Кроме того, Северная Корея отправила дополнительное оружие для войны в Украине, в частности самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, отметил член парламентского комитета по вопросам разведки Ли Сонг Квен, ссылаясь на данные Национальной разведывательной службы.
Спецслужбы Юга все еще пытаются определить точное количество потерь северокорейских войск и выяснить, сдались ли они в плен на фоне противоречивой информации.
Участие военных КНДР в войне против Украины
Летом российский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с лидером КНДР соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве.
В конце октября в СМИ начали появляться сообщения об отправке Пхеньяном северокорейских солдат в Россию для участия в войне против Украины.
В СМИ уточнили, что КНДР может перебросить до 100 тысяч военных для помощи России в войне против Украины.
Также Россия получила от Северной Кореи ракетные и артиллерийские системы большой дальности. Некоторые из которых перебросили в Курскую область.
Кроме того, Пхеньян отправил в Россию трех генералов. Один из них - заместитель начальника Генштаба Ким Йон Бок.
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