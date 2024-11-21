Корейские спецслужбы назвали число воюющих в Курской области солдат КНДР

На территории Курской области развернуты 10 900 военнослужащих Северной Кореи, которые участвуют в боях на стороне России против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спецслужбы Юга все еще пытаются определить точное количество потерь северокорейских войск и выяснить, сдались ли они в плен на фоне противоречивой информации.

Кроме того, Северная Корея отправила дополнительное оружие для войны в Украине, в частности самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, отметил член парламентского комитета по вопросам разведки Ли Сонг Квен, ссылаясь на данные Национальной разведывательной службы.

Военные КНДР были развернуты в составе российского воздушно-десантного подразделения и морской пехоты.

Участие военных КНДР в войне против Украины

Летом российский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с лидером КНДР соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве.

В конце октября в СМИ начали появляться сообщения об отправке Пхеньяном северокорейских солдат в Россию для участия в войне против Украины.

В СМИ уточнили, что КНДР может перебросить до 100 тысяч военных для помощи России в войне против Украины.

Также Россия получила от Северной Кореи ракетные и артиллерийские системы большой дальности. Некоторые из которых перебросили в Курскую область.

Кроме того, Пхеньян отправил в Россию трех генералов. Один из них - заместитель начальника Генштаба Ким Йон Бок.

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