Северная Корея поставляет России ракетные и артиллерийские системы большой дальности, - FT
Пхеньян поставил России ракетные и артиллерийские системы большой дальности. Некоторые из которых были переброшены в Курскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
За последние недели Северная Корея поставила около пятидесяти 170-мм самоходных гаубиц M1989 отечественного производства и двадцать обновленных 240-мм реактивных систем залпового огня, которые могут стрелять как обычными ракетами, так и управляемыми.
Новые поставки оружия из Северной Кореи знаменуют собой последнее расширение поддержки авторитарным государством продолжающегося вторжения России в Украину.
Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман сказал, что они следуют модели углубления северокорейского вмешательства, начиная с отправки больших объемов боеприпасов, оружия и заканчивая непосредственной стороной в этой войне, что может помочь российским войскам вернуть Курскую область.
Он отметил, что Северная Корея уже сыграла решающую роль в предоставлении миллионов артиллерийских боеприпасов для российских военных в 2023 году. В этом году она еще больше углубила свое участие, отправив более 12 000 военнослужащих.
КНДР присоединилась к войне против Украины
Северная Корея направила войска на помощь России в войне против Украины.
Известно, что северокорейские военные прошли учения на полигонах на востоке РФ. После чего часть солдат КНДР переправили в Курскую область.
Напомним, РБК-Украина уже писало, что КНДР передала России свои артиллерийские системы Koksan.
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