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Корейські спецслужби назвали кількість солдатів КНДР, що воюють у Курській області

Четвер 21 листопада 2024 01:02
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Корейські спецслужби назвали кількість солдатів КНДР, що воюють у Курській області Фото: у Курській області нараховується близько 11 тисяч солдатів КНДР (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На теренах Курської області розгорнуті 10 900 військовослужбовців Північної Кореї, що беруть участь у боях на боці Росії проти Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військові КНДР були розгорнуті у складі російського повітряно-десантного підрозділу та морської піхоти.

Крім того, Північна Корея відправила додаткове озброєння для війни в Україні, зокрема самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню, зазначив член парламентського комітету з питань розвідки Лі Сонг Квен, посилаючись на дані Національної розвідувальної служби.

Спецслужби Півдня все ще намагаються визначити точну кількість втрат північнокорейських військ і з'ясувати, чи здалися вони у полон на тлі суперечливої інформації.

Участь військових КНДР у війні проти України

Влітку російський диктатор Володимир Путін відвідав Північну Корею і підписав з лідером КНДР угоду про всеосяжну співпрацю.

Наприкінці жовтня у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про відправлення Пхеньяном північнокорейських солдатів до Росії для участі у війні проти України.

У ЗМІ повідомили, що КНДР може перекинути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України.

Також Росія отримала від Північної Кореї ракетні та артилерійські системи великої дальності. Деякі з яких перекинули в Курську область.

Крім того, Пхеньян відправив до Росії трьох генералів. Один із них - таємничий заступник начальника Генштабу Кім Йон Бок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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