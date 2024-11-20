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Войсками КНДР в России руководит таинственный генерал: WSJ узнало, что о нем известно

Среда 20 ноября 2024 16:12
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Войсками КНДР в России руководит таинственный генерал: WSJ узнало, что о нем известно Иллюстративное фото: северокорейских солдат отправили в Россию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северная Корея отправила в Россию не только обычных солдат и офицеров, но и высокопоставленных генералов. Одним из них оказался таинственный заместитель начальника Генштаба Ким Ен Бок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, присутствие в России генерал-полковника Ким Ен Бока подтвердили украинские и южнокорейские официальные лица.

По информации WSJ, заместитель начальника Генштаба Корейской народной армии (КНА), вероятно, будет отвечать в России за слаживание северокорейских солдат с российскими, а также за получение войсками опыта ведения боевых действий.

При этом северокорейский генерал-полковник, вероятно, не примет участия в боевых действиях.

Журналисты считают, что отправка замначальника Генштаба КНА в Россию свидетельствует о заинтересованности Пхеньяна в помощи Москве в течение следующего года.

Что известно о Ким Ен Боке

WSJ пишет, что до недавнего времени о Ким Ен Боке было очень мало информации, поскольку он командовал подразделением специальных сил КНДР. Оно считалось самым крупным в мире и насчитывало около 200 тысяч человек.

Такое подразделение должно было выполнять секретные миссии в случае, если на Корейском полуострове началась бы война, рассказал изданию научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Чон Кен Чжу.

Но северокорейский генерал "вышел из тени" после визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею в июне, когда две страны согласились заключить договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С тех пор Ким Ен Бок стал также частым помощником диктатора Ким Чен Ына.

При этом специалисты по КНДР отмечают, что сейчас Ким Ен Бок входит в десятку самых важных военных деятелей Северной Кореи, и успешная работа в России может продвинуть его еще выше по служебной лестнице.

Три генерала КНДР в России

Напомним, еще 31 октября Reuters писало, что в Россию вместе с северокорейскими обычными солдатами Пхеньян отправил трех генералов. Одним из них был Ким Ен Бок.

В частности, еще тогда эксперт по руководству Северной Кореи из базирующегося в США Центра Стимсона Майкл Мэдден предполагал, что Ким Ен Бок может передать командование над солдатами КНДР в России другому генералу.

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