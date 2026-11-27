Корецкий пообещал рассмотреть петицию насчет увольнения Кима
Кабмин рассмотрит петицию, набравшую более 26000 голосов, насчет увольнения министра по делам ветеранов Виталия Кима. Будет ответная публичная реакция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
Правительство рассмотрит петицию по Киму
Корецкий ответил на вопросы народной депутатки от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко относительно "засветившихся" на коррупционных пленках министров и требования их увольнения.
Он пообещал рассмотреть петицию насчет увольнения Кима.
"Петицию согласно действующему законодательству мы рассмотрим должным образом. Есть Минюст, который сейчас прорабатывает обращение. И будет ответная реакция, и она, безусловно, будет публичной", - сказал он.
Премьер также сказал, что у него был личный разговор с министром по делам ветеранов.
"Мы об этом разговаривали, говорили, сделали выводы над ошибками. Поэтому главное, если даже ошибки допускаются - делать быстрые выводы, исправлять эти ошибки и двигаться дальше", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что за первые 100 дней министр по делам ветеранов Виталий Ким сформировал команду, определил 60 приоритетов и добился увеличения финансирования ветеранской политики на 3 миллиарда гривен в следующем году.
Кроме того, после завершения войны Украина столкнется с масштабным вызовом - возвращением военных в гражданскую жизнь, отметил Виталий Ким.
Речь идет не только о медицинской и психологической реабилитации, но и о трудоустройстве, жилье, образовании и адаптации к обществу, которое за время службы существенно изменилось.
Также сообщалось, что в послевоенное время в Украине могут изменить подход к обеспечению ветеранов жильем: для строительства предлагают использовать находящиеся в распоряжении Минобороны государственные земли.
Одним из возможных вариантов Ким назвал привлечение Государственной специальной службы транспорта к строительству жилья после войны.