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Главная » Жизнь » Общество

"У Минобороны есть много земли": в Минвете озвучили планы по жилью для ветеранов

09:11 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко aimg Юлия Акимова
"У Минобороны есть много земли": в Минвете озвучили планы по жилью для ветеранов Фото: министр по делам ветеранов Виталий Ким (Getty Images)
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После войны в Украине могут изменить подход к обеспечению ветеранов жильем: для строительства предлагают использовать государственные земли, находящиеся в распоряжении Минобороны.

Об этом в интервью сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким.

После возвращения из войны в гражданскую жизнь ветераны сталкиваются с рядом проблем, в том числе с поиском жилья.

В настоящее время государственные программы охватывают прежде всего наиболее уязвимые категории, однако в перспективе подход к обеспечению жильем могут расширить.

"Ветеран, не имеющий инвалидности, не хуже человека с инвалидностью. Он так же воевал. Но государство не может выдать все всем одновременно. Программы должны начинаться с самых трудных случаев", - пояснил Ким.

Как могут строить жилье для ветеранов

Одним из возможных вариантов Ким назвал привлечение Государственной специальной службы транспорта к строительству жилья после войны.

По его словам, эта структура обладает опытом быстрого возведения и восстановления объектов, а также может выполнять такие работы с минимальными затратами.

В качестве примера министр привел работу службы в Николаевской области. За восемь месяцев она восстановила 22 моста. По мнению Кима, этот опыт можно использовать и для постройки жилья для ветеранов.

Еще одним ресурсом для реализации такой идеи могут стать государственные земли, которые находятся в распоряжении Министерства обороны. Ким отметил, что их можно было бы использовать для строительства жилья как для военнослужащих, так и для ветеранов.

"У Минобороны есть много земли, принадлежащей государству. Ее можно использовать для строительства жилья для военных и ветеранов", - подытожил он.

Напомним, в мае 2026 года Кабинет министровутвердил программу компенсаций на приобретение жилья для 2,1 тысяч ветеранов войны и семей погибших военных.

Помощь предусмотрели для людей с инвалидностью в результате войны I-II группы и семей павших защитников и защитниц.

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