Корецький пообіцяв розглянути петицію щодо звільнення Кіма
Кабмін розгляне петицію, яка набрала понад 26000 голосів, щодо звільнення міністра у справах ветеранів Віталія Кіма. Буде відповідна публічна реакція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецього під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Уряд розгляне петицію щодо Кіма
Корецький відповів на запитання народної депутатки від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко щодо міністрів, які "засвітилися" на корупційних плівках і вимоги їх звільнення.
Він пообіцяв розглянути петицію щодо звільнення Кіма.
"Петицію згідно з чинним законодавством ми розглянемо належним чином. Є Мін’юст, який зараз опрацьовує звернення. І буде відповідна реакція, і вона, безумовно, буде публічною", - сказав він.
Прем'єр також сказав, що в нього була особиста розмова з міністром у справах ветеранів.
"Ми про це розмовляли, говорили, зробили висновки над помилками. Тому головне, якщо навіть помилки допускаються, - робити швидкі висновки, виправляти ці помилки і рухатись далі", - уточнив він.
Раніше РБК-Україна писало, що за перші 100 днів міністр у справах ветеранів Віталій Кім сформував команду, визначив 60 пріоритетів і домігся збільшення фінансування ветеранської політики на 3 мільярди гривень наступного року.
Крім того, після завершення війни Україна зіткнеться з масштабним викликом - поверненням військових до цивільного життя, зазначив Віталій Кім.
Йдеться не лише про медичну та психологічну реабілітацію, а й про працевлаштування, житло, освіту та адаптацію до суспільства, яке за час їхньої служби суттєво змінилося.
Також повідомлялося, що у повоєнний час в Україні можуть змінити підхід до забезпечення ветеранів житлом: для будівництва пропонують використати державні землі, які перебувають у розпорядженні Міноборони.
Одним із можливих варіантів Кім назвав залучення Державної спеціальної служби транспорту до будівництва житла після завершення війни.