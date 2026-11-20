За первые 100 дней министр по делам ветеранов Виталий Ким сформировал команду, определил 60 приоритетов и добился увеличения финансирования ветеранской политики на 3 млрд грн в следующем году. Среди дальнейших задач - упрощение бюрократии, объединение ветеранских услуг, развитие психологической поддержки и трудоустройство ветеранов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на интервью Кима Армия FM.

По словам Кима, за первые месяцы работы Министерство усилило управленческую команду, в том числе привлекло замминистра по психологической поддержке. После анализа проблематики определили 60 критических процессов, назначили ответственных за каждый из них и установили сроки выполнения. Также был сформирован план работы на следующие шесть месяцев и год.

Среди практических результатов - запуск образовательных программ и дополнительные 3 млрд грн в бюджете на следующий год для развития ветеранской политики.

В частности, финансирование поддержки ветеранского предпринимательства планируют увеличить с 300 до 800 млн грн, а финансирование жилищных выплат - еще на 1,2 млрд грн.

Ким отмечает, что проблемы ветеранов невозможно решить усилиями только одного министерства. Поэтому одним из ключевых направлений стало межведомственное взаимодействие. В каждом министерстве уже есть заместитель, лично отвечающий за ветеранскую политику. Сейчас идет работа над объединением реестров и налаживанием процедур взаимодействия между государственными структурами.

"Не должно быть так, чтобы ветеран был курьером между министерствами. Это должны быть проблемы государства, которые государство решает само", - подчеркнул министр.

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Отдельно в интервью Ким вернулся к резонансным высказываниям о возможных трудностях послевоенной адаптации ветеранов, вызвавших негативную реакцию части ветеранского сообщества. Министр извинился перед всеми, кого могли задеть его слова, и признал, что допустил ошибки в формулировках. Также отметил, что в дальнейшем будет стараться придерживаться более официального формата общения.

"Прежде всего я хочу извиниться перед всеми, кого это задело. Я знаю, что такие люди есть. В дальнейшем постараюсь придерживаться более официального формата общения", - сказал Виталий Ким.

В то же время он объяснил, что хотел привлечь внимание общества к проблемам, которые могут возникнуть при возвращении большого количества военных в гражданскую жизнь. По его мнению, государство должно готовиться к этим вызовам уже сейчас, а не реагировать на них постфактум.

"Я не привык умалчивать о проблемах. Хочу о них говорить и готовиться к их решению", - подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что считает ветеранов лидерами предстоящего обновления. Их опыт, навыки управления, способность принимать сложные решения и брать на себя ответственность могут стать важным ресурсом для восстановления страны.

"Ветеран - это не пассивная часть страны, а активная часть, которая будет восстанавливать государство", – отметил Ким.

Главной задачей дальнейшей работы Виталий Ким называет построение системы, в которой ветеран сможет получить необходимые услуги без лишней бюрократии и самостоятельно координировать работу различных государственных учреждений.

Для этого Министерство работает над объединением реестров между ведомствами, созданием единой базы данных и точки входа в систему услуг. Также продолжается работа над развитием Государственной службы сопровождения ветеранов, в которой сегодня работают около 3 тысяч специалистов.

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По словам Министра, важно ввести единые стандарты работы и контроля качества услуг, чтобы ветеран получал одинаковый уровень поддержки независимо от места жительства. Особое внимание планируется уделить небольшим и прифронтовым громадам, где ветеранская инфраструктура зачастую недостаточно развита.

"Я хочу, чтобы работу Министерства по делам ветеранов оценивали не по количеству презентаций, форумов, консультаций или выступлений, а по количеству услуг и успешных кейсов, которые ветераны получили в конечном итоге", - подчеркнул Ким.

Еще одно важное направление - психологическое восстановление. Министр говорит о дефиците профильных военных психологов, которые должны работать с ветеранами, вернувшимися из плена людьми, семьями пропавших без вести и погибших. По его мнению, психологическая помощь не должна ограничиваться разовыми консультациями или формальными обследованиями. Требуется системное сопровождение, мониторинг состояния человека и оценка результатов обновления.

Параллельно Министерство работает над привлечением бизнеса к трудоустройству ветеранов. Речь идет не только о создании рабочих мест, но и об обновлении законодательства, пересмотре устаревших требований к условиям труда и формировании стимулов для работодателей. Ким убежден, что бизнес должен готовиться к увеличению количества ветеранов на рынке труда уже сейчас.

По словам Кима, ветеранская политика должна стать частью долгосрочной стратегии развития Украины, а ветераны - влиять на формирование будущего государства.

"Ветеран - это лидер страны, с которого нужно брать пример. Это человек, на которого нужно равняться", - говорит Виталий Ким.

По его словам, задача государства - создать правила и инструменты, которые позволят ветеранам самостоятельно выбирать свой путь, развиваться, работать и реализовывать собственный потенциал.

"Я пришел сюда ради результата. Мне не нужно сидеть и давать удобные ответы на удобные вопросы. Я готов к критике, готов многим жертвовать ради результата", - подытожил министр.