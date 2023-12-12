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Разблокировка КПП на границе с Польшей: забастовщики против и пошли на хитрый ход

Украина, Вторник 12 декабря 2023 10:47
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Разблокировка КПП на границе с Польшей: забастовщики против и пошли на хитрый ход Фото: забастовщики перекрыли движение фурой, несмотря на разблокировку КПП "Ягодин - Дорогуск" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что КПП "Ягодин - Дорогуск" был разблокирован 11 декабря, участники забастовки недовольны таким решением. Они перекрыли движение грузовиком.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, пишет РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Протестующие, конечно, не радуются этой новости. Поскольку решение об открытии этого пункта пропуска принял глава городской власти - поселка Дорогуск. И протестующие вчера заблокировали движение на одной из дорог, поставив грузовое транспортное средство", - рассказал он.

Сейчас, по словам Деркача, полиция пытается убрать его с дороги и грузовики объезжают по другой объездной дороге.

"Поэтому пробок в движении пока нет", - констатировал он, добавив, что уже проехало более 100 машин как на въезд, так и на выезд из Украины - гораздо больше, чем проезжало ранее.

Ситуация на границе с Украиной

11 декабря был разблокирован один из пунктов пропуска на границе Украины и Польши - КПП "Ягодин - Дорогуск". Добавим, что в настоящее время заблокированными остаются три КПП на границе с Польшей - "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", "Медика - Шегини".

В то же время словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной.

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Польша Граница с Украиной
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