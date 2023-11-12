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Ждал пересечения границы. В Польше перед пунктом пропуска умер водитель фуры

Воскресенье 12 ноября 2023 00:10
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Ждал пересечения границы. В Польше перед пунктом пропуска умер водитель фуры Фото: в Польше перед пунктом пропуска в очереди скончался украинский водитель (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинский водитель, который планировал пересечь границу, умер в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" 11 ноября. Это произошло на парковке города Хелм.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Отмечается, что 54-летний мужчина 11 ноября приехал на парковку в Хелме и остался ожидать там пересечения границы.

"Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако пока нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам", - рассказал Деркач.

Протест на границе Польши

6 ноября перевозчики из Польши начали забастовку. Поэтому наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной.

Сейчас пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час. Для прекращения забастовки перевозчики требуют выполнения нескольких условий.

На третий день забастовки более 1700 фур "застряли" на границе с Украиной.

Сегодня стало известно, чтоУкраина проведет встречу с представителями польских властей и перевозчиками по разблокированию пунктов пропуска, которая состоится в понедельник, 13 ноября.

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