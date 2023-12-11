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Один из пунктов пропуска на границе с Польшей удалось разблокировать

Украина, Понедельник 11 декабря 2023 14:37
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Один из пунктов пропуска на границе с Польшей удалось разблокировать Фото: КПП "Ягодин - Дорогуск" разблокирован 11 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

11 декабря разблокирован один из пунктов пропуска на границе Украины и Польщи. Речь идет о КПП "Ягодин - Дорогуск".

Об этом заявил первый вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Блокада пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" завершена. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков", - написал он.

По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска.

"Также 25 грузовиков оформляются - будут направляться в сторону Польши", - отметил Кубраков.

Министр также напомнил, что более месяца продолжалось блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска.

Cитуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, должна была продлиться до начала января 2024 года. В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час. Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини". Также сообщалось о намерениях распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

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