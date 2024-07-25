ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине впервые вручили подозрение после криминализации контрабанды: детали дела

Черновцы, Четверг 25 июля 2024 11:09
UA EN RU
В Украине впервые вручили подозрение после криминализации контрабанды: детали дела Фото: в Украине впервые вручили подозрение после криминализации контрабанды (flickr)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине вручили первое подозрение после криминализации контрабанды. Подозрение получил житель Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, житель Черновицкого района, следуя из Румынии в Украину через пункт пропуска "Порубное-Сирет", для прохождения таможенного контроля выбрал полосу движения "зеленый коридор". Этим он показал, что не перемещает товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Однако при проверке авто таможенники обнаружили и изъяли 55 коробок с фильтр-палочками для изготовления сигарет. Они были спрятаны в специально обустроенном хранилище в грузовом отсеке.

Стоимость изъятого сырья составляет почти 13 млн гривен.

Мужчине сообщили о подозрении в контрабанде импортированного сырья для изготовления табачных изделий (ч. 1 ст. 201-3 УК Украины).

Фото: на Черновицкой таможне обнаружили контрабанду (gp.gov.ua)

Криминализация контрабанды в Украине

Украина отказалась от криминализации контрабанды в 2011 году, чтобы снизить давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

В прошлом году в Украине решили вернуться к уголовной ответственности за товарную контрабанду. В декабре 2023 года Верховная Рада приняла закон о криминализации контрабанды. В том же месяце президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бюро экономической безопасности Контрабанда Офис Генпрокурора
NEWS
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
DAILY
Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны
Юлия Гаюкжурналист РБК-Украина Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны