На границе Украины с Польшей возможны очереди: движение грузовиков затруднено

Иллюстративное фото: украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Утром 5 октября на польской таможне произошел технический сбой в работе электронной системы оформления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Из-за этого возможны осложнения движения грузового транспорта через украинско-польскую границу.

Как сообщила польская сторона, на въезд в Украину система пока работает в аварийном режиме, а на выезд из Украины принимают только пустые транспортные средства.

О восстановлении пропуска транспорта в полном объеме сообщат дополнительно.

 

Ранее РБК-Украина рассказывало, что пограничники после задержания мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно пересечь границу, сообщают об этом в территориальные центры комплектования. Там проверяют, не уклоняется ли человек от мобилизации и актуальны ли его военно-учетные данные.

