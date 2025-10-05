UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

На кордоні України з Польщею можливі черги: рух вантажівок ускладнено

Ілюстративне фото: українців попередили про черги на кордоні з Польщею (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці 5 жовтня на польській митниці стався технічний збій у роботі електронної системи оформлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Через це можливі ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон.

Як повідомила польська сторона, на вʼїзд в Україну система наразі працює в аварійному режимі, а на виїзд з України приймають лише порожні транспортні засоби.

Про відновлення пропуску транспорту в повному обсязі повідомлять додатково.

Раніше РБК-Україна розповідало, що прикордонники після затримання чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно перетнути кордон, повідомляють про це територіальні центри комплектування. Там перевіряють, чи не ухиляється людина від мобілізації та чи актуальні її військово-облікові дані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кордон з УкраїноюПольщаДержавна митна служба