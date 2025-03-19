На границе Сумской области ВСУ выбивают россиян, не давая им закрепиться, - ГПСУ

Российские войска используют малые штурмовые группы, чтобы зайти в Сумскую область. Однако Силы обороны отбивают их, не давая закрепиться.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"То, что больше всего беспокоит граждан, это ситуация в направлении Новенького и Журавки в Сумской области, потому что за последний период враг пытается там сделать какие-то действия для того, чтобы расширить зону активных боевых действий уже по территории Украины и для этого он использует такие малые штурмовые группы, которые пытаются зайти на нашу территорию", - рассказал Демченко.
Однако, по его словам, на данный момент у врага ничего не получается.
"Силы обороны выбивают эти группы не давая им возможности закрепиться на нашей территории. Уничтожение врага происходит на территории Украины, если такие группы переходят нашу линию границы так и собственно еще на подступах к границе, когда они следуют в сторону нашей страны", - добавил спикер.
Напомним, ранее в ЦПД сообщали, что российские оккупанты накапливают силы для более активных действий в приграничье Сумской области. Однако речь не идет о наступлении на Сумы.
Также, по информации ГПСУ, вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и в дальнейшем пытаются пересечь границу Украины в Сумской области, а также минировать местность.
Также, как сообщили в ВСУ, вблизи Сумской области наблюдается продвижение к границе большого количества российских подразделений, которые были задействованы в Курской операции.
В то же время вчера Генштаб опроверг фейк о продвижении россиян в Сумской области. Силы обороны оперативно уничтожают врага.
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