На кордоні Сумської області ЗСУ вибивають росіян, не даючи їм закріпитися, - ДПСУ

Російські війська використовують малі штурмові групи, щоб зайти у Сумську область. Однак Сили оборони відбивають їх, не даючи закріпитися.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Те, що найбільше турбує громадян, це ситуація у напрямку Новенького та Журавки у Сумській області, тому що за останній період ворог намагається там зробити якісь дії для того, щоб розширити зону активних бойових дій вже по території України й для цього він використовує такі малі штурмові групи, які намагаються зайти на нашу територію", - розповів Демченко.
Проте, за його словами, на даний момент у ворога нічого не виходить.
"Сили оборони вибивають ці групи не даючи їм змоги закріпитися на нашій території. Знищення ворога відбувається на території України, якщо такі групи переходять нашу лінію кордону так й власне ще на підступах до кордону, коли вони слідують в бік нашої країни", - додав речник.
Нагадаємо, раніше у ЦПД повідомляли, що російські окупанти накопичують сили для більш активних дій в прикордонні Сумської області. Однак мова не йде про наступ на Суми.
Також, за інформацією ДПСУ, ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) й надалі намагаються перетнути кордон України в Сумській області, а також мінувати місцевість.
Також, як повідомили у ЗСУ, поблизу Сумської області спостерігається просування до кордону чималої кількості російських підрозділів, які були задіяні в Курській операції.
Водночас вчора Генштаб спростував фейк про просування росіян у Сумській області. Сили оборони оперативно знищують ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.