На кордоні Сумської області ЗСУ вибивають росіян, не даючи їм закріпитися, - ДПСУ

"Те, що найбільше турбує громадян, це ситуація у напрямку Новенького та Журавки у Сумській області, тому що за останній період ворог намагається там зробити якісь дії для того, щоб розширити зону активних бойових дій вже по території України й для цього він використовує такі малі штурмові групи, які намагаються зайти на нашу територію", - розповів Демченко.

Проте, за його словами, на даний момент у ворога нічого не виходить.

"Сили оборони вибивають ці групи не даючи їм змоги закріпитися на нашій території. Знищення ворога відбувається на території України, якщо такі групи переходять нашу лінію кордону так й власне ще на підступах до кордону, коли вони слідують в бік нашої країни", - додав речник.