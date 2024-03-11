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На границе Польши с Украиной останавливают автобусы с людьми: в Кабмине отреагировали

Архивное фото: вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Протестующие и полиция на заблокированной границе останавливают автобусы, идущие в Польшу и обратно. Людей задерживают без объяснения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

По его словам, эти действия являются неприемлемыми в отношении граждан Украины. 

"Во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с маленькими детьми, социально незащищенные категории, военнослужащие, которые возвращаются или идут на сборы, а также люди, которые находятся в пути", - написал он.

Кубраков добавил, что попытка сделать их заложниками протеста кажется неуместной для цивилизованного мира.

Блокада украинской границы

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они начали высыпать украинское зерно. В Польше обещают, что найдут виновных.

Кроме того, польские фермеры также заявляли о блокаде пунктов пропуска на границе с Германией и Литвой.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.

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