На кордоні Польщі з Україною зупиняють автобуси з людьми: у Кабміні відреагували

За його словами, ці дії є неприйнятними щодо громадян України.

"Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально незахищені категорії, військовослужбовці, які повертаються або йдуть на збори, а також люди, які перебувають у дорозі", - написав він.

Кубраков додав, що спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу.

Блокада українського кордону

У лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. У Польщі обіцяють, що знайдуть винних.

Крім того, польські фермери також заявляли про блокаду пунктів пропуску на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.