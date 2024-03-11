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На кордоні Польщі з Україною зупиняють автобуси з людьми: у Кабміні відреагували

Архівне фото: віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Протестувальники і поліція на заблокованому кордоні зупиняють автобуси, що йдуть до Польщі і назад. Людей затримують без пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра із відновлення України Олександра Кубракова.

За його словами, ці дії є неприйнятними щодо громадян України. 

"Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально незахищені категорії, військовослужбовці, які повертаються або йдуть на збори, а також люди, які перебувають у дорозі", - написав він.

Кубраков додав, що спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу.

Блокада українського кордону

У лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. У Польщі обіцяють, що знайдуть винних.

Крім того, польські фермери також заявляли про блокаду пунктів пропуску на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.

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