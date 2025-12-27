ua en ru
На границе с Польшей выросли очереди из-за рождественско-новогодних праздников

Украина, Суббота 27 декабря 2025 21:29
На границе с Польшей выросли очереди из-за рождественско-новогодних праздников Фото: очередь на украинско-польской границе (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Во время рождественско-новогодних праздников наблюдается рост пассажиропотока через пункты пропуска Львовской и Волынской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пассажиропоток вырос как на выезд из Украины, так и на въезд, поэтому все пункты пропуска работают с повышенной нагрузкой.

Чтобы уменьшить очереди и ускорить прохождение границы, пограничники усилили смены, открыли дополнительные автоматизированные рабочие места и постоянно координируют действия с польской стороной.

После небольшого спада движения сразу после Рождества ситуация снова оживилась - количество автомобилей и пассажиров на границе растет.

Наибольшие очереди на выезд из Украины сейчас фиксируют в пунктах пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Устилуг" и "Угринов".

Наименьшая нагрузка наблюдается в "Грушеве", "Нижанковичах" и "Смильнице".

Ажиотаж на границах

Как ранее сообщало РБК-Украина, 25 декабря ажиотаж на украинской границе, который наблюдался перед праздником, уже пошел на спад. Окончательно очереди исчезнут ближе к 10 января.

Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в субботу, 20 декабря, границу пересекли около 140 тысяч человек, на следующий день - 155 тысяч, что стало самым высоким показателем после завершения летнего сезона.

По словам Демченко, завершения ажиотажа стоит ожидать ближе к 10 января, после окончания школьных каникул и праздничных отпусков.

Где проверять актуальные очереди

Оперативную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно проверить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы по ссылке.

Ранее мы писали о том, как избежать очередей на границе во время праздников.

