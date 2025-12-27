На границе с Польшей выросли очереди из-за рождественско-новогодних праздников

Во время рождественско-новогодних праздников наблюдается рост пассажиропотока через пункты пропуска Львовской и Волынской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пассажиропоток вырос как на выезд из Украины, так и на въезд, поэтому все пункты пропуска работают с повышенной нагрузкой.

Чтобы уменьшить очереди и ускорить прохождение границы, пограничники усилили смены, открыли дополнительные автоматизированные рабочие места и постоянно координируют действия с польской стороной.

После небольшого спада движения сразу после Рождества ситуация снова оживилась - количество автомобилей и пассажиров на границе растет.

Наибольшие очереди на выезд из Украины сейчас фиксируют в пунктах пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Устилуг" и "Угринов".

Наименьшая нагрузка наблюдается в "Грушеве", "Нижанковичах" и "Смильнице".