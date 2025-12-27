На кордоні з Польщею зросли черги через різдвяно-новорічні свята
Під час різдвяно-новорічних свят спостерігається зростання пасажиропотоку через пункти пропуску Львівської та Волинської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Пасажиропотік зріс як на виїзд з України, так і на в'їзд, тож усі пункти пропуску працюють із підвищеним навантаженням.
Щоб зменшити черги та пришвидшити проходження кордону, прикордонники посилили зміни, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця та постійно координують дії з польською стороною.
Після невеликого спаду руху одразу після Різдва ситуація знову пожвавилася — кількість автівок і пасажирів на кордоні зростає.
Найбільші черги на виїзд з України наразі фіксують у пунктах пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", "Устилуг" та "Угринів".
Натомість найменше навантаження спостерігається у "Грушеві", "Нижанковичах" і "Смільниці".
Ажіотаж на кордонах
Як раніше повідомляло РБК-Україна, 25 грудня ажіотаж на українському кордоні, який спостерігався перед святом, вже пішов на спад. Остаточно черги зникнуть ближче до 10 січня.
Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, у суботу, 20 грудня, кордон перетнули близько 140 тисяч осіб, наступного дня - 155 тисяч, що стало найвищим показником після завершення літнього сезону.
За словами Демченка, завершення ажіотажу варто очікувати ближче до 10 січня, після закінчення шкільних канікул та святкових відпусток.
Де перевіряти актуальні черги
Оперативну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску на всіх напрямках можна перевірити за допомогою інтерактивної карти Держмитної служби за посиланням.
Раніше ми писали про те, як уникнути черг на кордоні під час свят.