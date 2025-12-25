Ажиотаж пошел на спад: в ГПСУ рассказали, когда исчезнут очереди на границе

Ажиотаж на украинской границе, который наблюдался в конце прошлой недели и в выходные, уже пошел на спад. Окончательно очереди исчезнут ближе к 10 января.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

По словам Демченко, пиковые нагрузки фиксировали в субботу и воскресенье:

в субботу границу пересекли около 140 тысяч человек;

в воскресенье - 155 тысяч, что стало самым высоким показателем после завершения летнего сезона.

Впрочем, уже с понедельника, 22 декабря, пассажиропоток начал уменьшаться. За минувшие сутки границу пересекли почти 100 тысяч человек на въезд и выезд, при этом преобладает именно въезд в Украину.

По состоянию на сейчас существенных очередей на пунктах пропуска не фиксируют.

Самым загруженным традиционно остается направление границы с Польшей - на него приходится около 50% всего пассажиропотока. Именно там в пиковые дни возникали самые большие очереди, однако сейчас они отсутствуют.

Когда ждать нового пика

По прогнозу ГПСУ, в течение сегодняшнего дня пассажиропоток и в дальнейшем будет уменьшаться. Также не ожидается значительной активности 1 января.

В то же время уже с ближайших выходных поток снова начнет расти и будет оставаться повышенным в течение всего новогодне-рождественского периода. Пик очередей на выезд из Украины ожидается в первые дни января - именно тогда, когда граждане, приехавшие на праздники, будут возвращаться обратно.

По словам Демченко, завершения ажиотажа стоит ожидать ближе к 10 января, после окончания школьных каникул и праздничных отпусков.