ЕС вводит новую систему пересечения границы: что важно знать украинцам

В Европе с 10 апреля заработает автоматизированная система регистрации въезда и выезда (EES) для граждан стран, не входящих в ЕС. Новые правила заменяют ручное штампование паспортов цифровым учетом на границах 29 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные ресурсы Европейского Союза и дипломатическую службу ЕС (EEAS).

Как работает система EES

По информации EEAS, система EES - это технологическое решение для контроля границ 29 европейских стран. Она автоматически регистрирует каждого путешественника, который не имеет гражданства ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии, при пересечении внешней границы зоны.

Во время прохождения контроля система собирает данные о личности, месте въезда и выезда, а также биометрические показатели - отпечатки пальцев и сканирование лица.

Эти данные будут храниться в единой базе, что позволит отказаться от ручного проставления печатей в загранпаспортах.

Кого касаются изменения

Новые правила распространяются на иностранцев, путешествующих с целью краткосрочного пребывания - до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Это касается как граждан стран с визовым режимом, так и тех, кто пользуется правом безвизовых поездок.

Введение системы имеет целью ускорить прохождение границы благодаря терминалам самообслуживания.

Кроме того, это позволит эффективнее выявлять лиц, превышающих срок пребывания в Европе или использующих поддельные документы.