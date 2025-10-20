ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

На границе с Польшей возможно осложнение движения из-за новой системы контроля, - ГПСУ

Украина, Понедельник 20 октября 2025 20:52
UA EN RU
На границе с Польшей возможно осложнение движения из-за новой системы контроля, - ГПСУ Фото: украинцев предупредили о возможном осложнении движения на границе (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей возможно осложнение движения из-за новой Системы въезда и выезда на внешних границах (EES).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы в Telegram.

Пограничники отметили, что сейчас на выезд из Украины перед пунктом пропуска "Краковец" насчитывается 50 автомобилей.

Электронная система EES фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах. Ее ввели для укрепления безопасности, точного учета сроков пребывания иностранцев в европейских странах и борьбы с незаконной миграцией.

Первый въезд предусматривает прохождение регистрации, состоящей из:

  • фотографирование лица;
  • снятия четырех отпечатков пальцев.

Дальнейшие пересечения границы будут происходить быстрее, поскольку данные будут сверяться с теми, что находятся в базе, в автоматическом режиме. Кроме того, система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

Новая система контроля на границе

Напомним, Евросоюз начал внедрение новой биометрической системы контроля на границах с 12 октября. Поэтапный запуск происходит на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Система EES будет фиксировать перемещение всех граждан третьих стран, включая Украину, которые пересекают внешние границы Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания - до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Отметим, недавно представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, вырастут ли очереди на границе из-за введения биометрического контроля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша ДПСУ Граница с Украиной
Новости
РФ ракетами и дронами ударила по Павлограду: 16 человек пострадали, четверо в тяжелом состоянии
РФ ракетами и дронами ударила по Павлограду: 16 человек пострадали, четверо в тяжелом состоянии
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов