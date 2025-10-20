На границе с Польшей возможно осложнение движения из-за новой системы контроля, - ГПСУ
В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей возможно осложнение движения из-за новой Системы въезда и выезда на внешних границах (EES).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы в Telegram.
Пограничники отметили, что сейчас на выезд из Украины перед пунктом пропуска "Краковец" насчитывается 50 автомобилей.
Электронная система EES фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах. Ее ввели для укрепления безопасности, точного учета сроков пребывания иностранцев в европейских странах и борьбы с незаконной миграцией.
Первый въезд предусматривает прохождение регистрации, состоящей из:
- фотографирование лица;
- снятия четырех отпечатков пальцев.
Дальнейшие пересечения границы будут происходить быстрее, поскольку данные будут сверяться с теми, что находятся в базе, в автоматическом режиме. Кроме того, система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.
Новая система контроля на границе
Напомним, Евросоюз начал внедрение новой биометрической системы контроля на границах с 12 октября. Поэтапный запуск происходит на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Система EES будет фиксировать перемещение всех граждан третьих стран, включая Украину, которые пересекают внешние границы Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания - до 90 дней в течение 180-дневного периода.
