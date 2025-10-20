На границе с Польшей возможно осложнение движения из-за новой системы контроля, - ГПСУ

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей возможно осложнение движения из-за новой Системы въезда и выезда на внешних границах (EES).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы в Telegram .

Пограничники отметили, что сейчас на выезд из Украины перед пунктом пропуска "Краковец" насчитывается 50 автомобилей.

Электронная система EES фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах. Ее ввели для укрепления безопасности, точного учета сроков пребывания иностранцев в европейских странах и борьбы с незаконной миграцией.

Первый въезд предусматривает прохождение регистрации, состоящей из:

фотографирование лица;

снятия четырех отпечатков пальцев.

Дальнейшие пересечения границы будут происходить быстрее, поскольку данные будут сверяться с теми, что находятся в базе, в автоматическом режиме. Кроме того, система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.