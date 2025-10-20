На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху через нову систему контролю, - ДПСУ
У пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху через нову Системи в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах (EES).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Держприкордонслужби в Telegram.
Прикордонники зазначили, що наразі на виїзд з України перед пунктом пропуску "Краківець" налічується 50 автівок.
Електронна система EES фіксує дані щодо перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її запровадили для зміцнення безпеки, точного обліку термінів перебування іноземців у європейських країнах і боротьбі з незаконною міграцією.
Перший в'їзд передбачає проходження реєстрації, що складається з:
- фотографування обличчя;
- зняття чотирьох відбитків пальців.
Подальші перетини кордону відбуватимуться швидше, оскільки дані будуть звірятися з тими, що перебувають у базі, в автоматичному режимі. Крім того, система буде фіксувати дату, час і місце в’їзду та виїзду.
Нова система контролю на кордоні
Нагадаємо, Євросоюз почав впровадження нової біометричної системи контролю на кордонах з 12 жовтня. Поетапний запуск відбувається на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією.
Система EES фіксуватиме переміщення всіх громадян третіх країн, включаючи Україну, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування - до 90 днів протягом 180-денного періоду.
Зазначимо, нещодавно речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чи зростуть черги на кордоні через запровадження біометричного контролю.