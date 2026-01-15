ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

На границе со Словакией открыли пешеходный переход: что изменилось для украинцев

Четверг 15 января 2026 12:15
UA EN RU
На границе со Словакией открыли пешеходный переход: что изменилось для украинцев Фото: Пешеходный переход на пункте пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое" (mindev.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

На украинско-словацкой границе заработал пешеходный переход в пункте пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое". Новый формат пересечения границы открыли в начале января 2026 года после межправительственных договоренностей Украины и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Что известно о новом переходе

Решение об открытии пешеходного перехода было официально согласовано еще 17 октября 2025 года. Тогда стороны подписали протокол о внесении изменений в действующее межправительственное соглашение по пунктам пропуска.

Для запуска перехода инфраструктуру пункта пропуска модернизировали в сжатые сроки. Уже в первые дни работы им воспользовались почти 4 тысячи человек.

Для кого это важно

Пешеходный переход существенно упрощает и ускоряет пересечение границы для:

  • жителей приграничных общин;
  • граждан, путешествующих по личным, рабочим или гуманитарным причинам;
  • пассажиров без автотранспорта.

Также он уменьшает нагрузку на автомобильное движение в этом направлении.

Планы по развитию границы

Открытие перехода является частью более широкого пакета решений по развитию пограничной инфраструктуры между Украиной и Словакией. В частности:

  • продолжается подготовка к строительству пассажирского терминала, который позволит разделить пассажирские и грузовые потоки и повысить пропускную способность пункта примерно на 20%;
  • согласовано увеличение грузоподъемности пункта пропуска "Малый Березный - Убля" до 5 тонн;
  • стороны работают над сокращением времени прохождения границы, в частности из-за увеличения персонала и подготовки соглашения о совместном контроле, которое сейчас находится на согласовании с Еврокомиссией.

В Минразвития отмечают, что развитие пунктов пропуска и повышение их пропускной способности продолжается даже в условиях войны, чтобы граница была удобной, безопасной и прогнозируемой для граждан и бизнеса.

Ранее РБК-Украина писало, кто имеет право пересекать государственную границу вне общей очереди, а также при каких условиях пограничники могут предоставить приоритетный проход. Речь идет о дипломатах, сотрудниках международных организаций, тяжелобольных, людях с инвалидностью и родителях с детьми до одного года.

Также мы рассказывали о введении пограничного и таможенного контроля непосредственно в вагонах международных поездов, что должно сократить время остановок на границе и упростить поездки для пассажиров. Сначала новый формат заработает на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм, а впоследствии его планируют расширить на другие международные рейсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной
Новости
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП