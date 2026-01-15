На границе со Словакией открыли пешеходный переход: что изменилось для украинцев
На украинско-словацкой границе заработал пешеходный переход в пункте пропуска "Ужгород - Вишне-Немецкое". Новый формат пересечения границы открыли в начале января 2026 года после межправительственных договоренностей Украины и Словакии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Что известно о новом переходе
Решение об открытии пешеходного перехода было официально согласовано еще 17 октября 2025 года. Тогда стороны подписали протокол о внесении изменений в действующее межправительственное соглашение по пунктам пропуска.
Для запуска перехода инфраструктуру пункта пропуска модернизировали в сжатые сроки. Уже в первые дни работы им воспользовались почти 4 тысячи человек.
Для кого это важно
Пешеходный переход существенно упрощает и ускоряет пересечение границы для:
- жителей приграничных общин;
- граждан, путешествующих по личным, рабочим или гуманитарным причинам;
- пассажиров без автотранспорта.
Также он уменьшает нагрузку на автомобильное движение в этом направлении.
Планы по развитию границы
Открытие перехода является частью более широкого пакета решений по развитию пограничной инфраструктуры между Украиной и Словакией. В частности:
- продолжается подготовка к строительству пассажирского терминала, который позволит разделить пассажирские и грузовые потоки и повысить пропускную способность пункта примерно на 20%;
- согласовано увеличение грузоподъемности пункта пропуска "Малый Березный - Убля" до 5 тонн;
- стороны работают над сокращением времени прохождения границы, в частности из-за увеличения персонала и подготовки соглашения о совместном контроле, которое сейчас находится на согласовании с Еврокомиссией.
В Минразвития отмечают, что развитие пунктов пропуска и повышение их пропускной способности продолжается даже в условиях войны, чтобы граница была удобной, безопасной и прогнозируемой для граждан и бизнеса.
