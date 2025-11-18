Цена войны для Москвы должна вырасти: Эстония хочет 20-й пакет санкций ЕС против России
Только новые санкции могут остановить военную агрессию России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, которые цитирует La Repubblica.
По мнению эстонского министра, продолжение российской агрессии против Украины возможно лишь потому, что Москва сохраняет способность финансировать свою военную экономику, прежде всего за счет доходов от экспорта ископаемого топлива. Также она покупает компоненты и технологии с помощью третьих стран.
"Чтобы прекратить агрессию, международное сообщество, включая Европейский Союз и Соединенные Штаты, должно продолжать давление и вводить дальнейшие санкции", - заявил Маргус Цахкна в Вашингтоне, где он находится с официальным визитом.
Он выразил уверенность, что последние два пакета санкций, введенные Европейским Союзом против Москвы, были значительными.
"Однако наша цель - как можно скорее ввести 20-й пакет, который сделает цену войны для России еще больше", - заявил Цахкна.
Он добавил, что санкции должны сопровождаться неограниченным использованием замороженных российских активов.
Санкции США и ЕС против России
Накануне конгрессмен Линдси Грэм подтвердил, что США готовят новый двухпартийный законопроект об усилении санкционного давления на Россию. Он написал в соцсетях, что его одобрил Трамп.
По словам республиканца, документ предусматривает расширение полномочий президента в вопросе вторичных санкций. Он подчеркнул, что новые механизмы предоставят Трампу больше инструментов для давления на Кремль и стимулирования диктатора РФ Владимира Путина к мирным переговорам.
В то же время Евросоюз и США совместно работают над усилением антироссийских санкций и противодействия российскому "теневому флоту", о чем сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил надежду на то, что войну удастся завершить до 2027 года.