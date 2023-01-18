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Везут в цистернах. Россия тайно перебрасывает военных в Беларусь

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Беларусь, Среда 18 января 2023 23:32
Везут в цистернах. Россия тайно перебрасывает военных в Беларусь Фото: РФ тайно опрокидывает военных в Беларусь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия тайно перебрасывает в Беларусь живую силу, используя железнодорожные цистерны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Наша Ніва".

Журналисты отмечают, что Россия предпринимает такие действия, чтобы ввести в заблуждение спутниковое и визуальное наблюдение.

"Переправляют ли в Беларусь таким образом или аналогичными замаскированными способами военную технику и боеприпасы, мы не знаем", - пишет издание.

Напомним, что в Беларуси отмечается небольшое повышение активности авиации. При этом на местные аэродромы продолжают прибывать самолеты из РФ, которые могут свозить боеприпасы или снаряжение.

Также спутниковые снимки сервиса Planet Labs показали развертывание русских войск на одном из полигонов на севере Беларуси.

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